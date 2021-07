Sólo nos falta el pregón en este tiempo de vacío

En este tiempo de vacío todos nos estamos retratando menos el pregonero de la Semana Santa... ¿En qué año eligieron a Julio Cuesta? Ni me acuerdo. Todos pintan, fotografian y curran menos uno que tiene bula o que, me temo, le están haciendo la pajarraca, porque cada día lo veo más claro conociendo la generosidad y el amor de Cuesta por la Semana Santa y las hermandades. ¿Pero de verdad el Consejo va a elegir a don Julio por tercera vez? ¿Pero acaso la Iglesia no ha celebrado la fiesta litúrgica de la Semana Santa de 2020 y de 2021? Y quién dice la Semana Santa cuenta también el Pentecostés, la Navidad y todas las fechas de guardar que hay en el calendario. Que ha tocado pandemia, ¡pues se aguanta usted! Como un año hubo guerra, otro República, el de más allá una riada y años después corrimos como gamos.

Ay, que este Consejo tiene demasiada vocación de agradador. ¿Por qué? Pues por cualquier causa terrenal menos por la de la inteligencia, porque ni don Cuesta se debía dejar, ni el Consejo consentir, a riesgo de hacer el ridículo.

Esta semana, de hecho, hemos asistido a la presentación de un precioso cartel para conmemorar la festividad de la Asunción, la de la Virgen de los Reyes, que se celebra el 15 de agosto aunque no haya procesión de tercia con la Patrona, ni niños carráncanos pegando bostezos, ni hermanos de la asociación de devotos, ni chaqués de los señores de la Sacramental del Sagrario, ni capellanes reales, ni el canto de las antífonas, ni se estrenará don José Ángel en la presidencia eclesiástica. Nada de eso habrá, pero sí cartelazo de la Virgen. Nada menos que la imagen de la Señora que se reproduce en el techo de palio de la Virgen del Socorro. ¡Una preciosidad! Un cartelazo que merece una enhorabuena a los miembros del Consejo. Nos descubre una obra que pasa muy desapercibida y que resulta de indudable belleza.

Los bordados del techo de palio y bambalinas de la Virgen del Socorro fueron diseñados por Concepción Fernández del Toro, maestra bordadora que estuvo al frente del taller que los ejecutó en oro fino sobre malla de oro, desde 1958 hasta su terminación en 1963, estrenándose el Domingo de Ramos del año siguiente. Consta, por testimonios gráficos, que la citada gloria estaba en pleno procesión de realización en 1959. El óvalo se encuentra orlado por ramilletes de azucenas y otras flores bordadas que circundan la efigie de la Reina de los Reyes, un trasunto bastante fiel de la imagen original gótica.

El entramado de malla que rodea a la Virgen está trenzado de modo más apretado que la del resto del techo y bambalinas. Viste la imagen saya blanca de seda, manto de terciopelo rojo y toca de sobremanto, prendas sobre las que aparecen los característicos motivos de castillos y leones en canutillo de oro, al tiempo que el Niño Jesús luce un vestido blanco ceñido por fajín de general y una amplia capa de tonalidad malva con el forro de un intensa tonalidad azul. Madre e Hijo aparecen tocados por las preseas miniaturizadas de la coronación canónica, delicadas piezas labradas en oro por Manuel Villarreal Fernández. Tanto las cabezas como las manos de la Virgen y del risueño Infante fueron talladas en marfil por el escultor Rafael Quílez Rodríguez.

¿Es o no es de enhorabuena la elección del cartel? Gracias al Consejo por cuidar la obra en este 2021 de vacío y gracias a la Hermandad del Amor por ceder la imagen justo cuando más hace falta. En el vacío es cuando hay que dar el paso al frente y ser generosos. ¿O no?

La monja, la reja y el abogado

“Usted no firme nada sin que yo lo vea antes. ¿Me ha entendido? ¿Minuta? ¿Qué minuta? No me vaya a regalar bizcochos que me los como. Lo único que le pido es que rece por mí y los míos. ¡Pero no se lo olvide rezar por Dios!”. Así termina cada reunión de Sor Rebeca con Joaquín Moeckel en el locutorio de Santa Inés, el monasterio que poco a poco se rehabilita a golpe de convenio, ora con con la Junta y la próxima semana con el Ayuntamiento. Sor Rebeca y sus hermanas rezan mientras el mundo sobrevive.

Muy extraño

Es raro, muy raro, que monseñor Saiz acudiera al Rectorado de la Universidad de Sevilla, en su ronda por las instituciones de la ciudad, y no entrara al menos cinco minutos en la sede de la Capilla de la Universidad, sita en la misma lonja como todo el mundo sabe. Alguien debería explicarle al arzobispo el esfuerzo que en ocasiones cuesta mantener este templo en la institución, la hostilidad que a veces se soporta y el meritazo de la cofradía de la Universidad por tener siempre viva la llama de Dios en la institución académica, cerca de los alumnos y profesores. No, no todo es el Sarus, que no llega a los 30 años de existencia, aunque, por supuesto, tiene su enorme valor y fue pionero y modelo de otros servisios religiosos de tras universidades de España. Resulta raro que nadie le insistiera a Saiz en visitar esa capilla donde está el Cristo de la Buena Muerte, una imagen de hondos orígenes jesuíticos y con una unción sagrada que no puede ser inadvertida para nadie. Ay, aquellos grandes sacerdotes como don Juan del Río, que supieron aunar el Sarus y la hermandad.

¡Ni hablar!

Conocidos capataces no quieren ni oír hablar de la posibilidad de que haya salidas procesionales con pasos sin costaleros. “¡Ni mijita, no caigamos en la trampa!”. Lo advierten con toda la contundencia mucho antes de que se conozca el estudio que pretende analizar el impacto del covid en las cuadrillas. La verdad es que no se entenderían los pasos con ruedas. O lo hacemos como siempre, o mejor... ni lo decimos. Casos hay en la historia, sí. Por eso que los hubo mejor no recordarlos.

¿Los únicos?

Partidos de fútbol con público, plazas de toros con aficionados, bosas, bautizos y comuniones con familiares y amigos, bares abiertos... Oiga, que la autoridad competente busque la solución para que haya Semana Santa, Feria y Rocío en 2021. ¿O no?

El Lagarto de la Catedral: "Mi querido y siempre inquieto, Fiscal. Por supuesto ya hay quienes se están posicionando en la curia. Monseñor está visitando a las autoridades de todo tipo y después vendrá el recorrido por la provincia. ¡Más de cien pueblos! Y casi al año, quizás menos, habrá nombramientos"