No sé si habrá explosión de júbilo o no este año, si la Madrugada se colapsará por exceso de nazarenos o si todo el desbordamiento que se espera se concentrará el Domingo de Ramos. Tengo claro, al menos, que las cofradías tendrán que ser más naturales a la hora de decidir si salen o no en caso de lluvia. El rigorismo nos ha dejado en blanco muchos días en demasiadas ocasiones. ¿No me digan que no recuerdan salidas suspendidas y tardes después sin agua? Hay ejemplos hay de que la aplicación del criterio de toda la vida (salir si no llueve a la hora fijada) tiene sus porcentajes de acierto, como pasó el Jueves Santo de 2003, cuando solo completaron la estación el Valle y la Quinta Angustia. Ni locuras de poner la cruz en la calle cuando caen chuzos, ni un exceso de cautela de cara al escaparate. Hemos perdido demasiado entre una cosas y otras. Yo creo que salimos...