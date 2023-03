El tiempo nos ha alcanzado. Definitivamente. El tiempo, ay, ya no se mide en domingos. Solo queda uno, el del Pregón de Enrique Casellas. Ya partir de ahí todo será una cuesta abajo sin freno. Tendremos que esforzarnos por detenernos un segundo, respirar, tomar conciencia del momento y seguir. O, mejor dicho, dejarnos llevar. ¿Se le olvidó comprar unas manoletinas, los guantes, los calcetines blancos? Corra, es tarde. ¿Ha reparado en que el antifaz puede haber encogido si le cayó una mojá como la del Lunes Santo del pasado año? Hay telas que encogen hasta dos centímetros si se les ha caído agua. ¿No lo sabía? Yo me enteré ayer. Ventajas de los nazarenos que llevan ruan o terciopelo. Todos los días se aprende. No deje nada para mañana. El tiempo ya ha ganado. Y usted estaba tan cómodo en la espera...