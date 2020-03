El escenario del Pregón es muy rancio

LA Real Maestranza ha vuelto dar un ejemplo de protocolo que convendría seguir en actos como el del Pregón de Semana Santa. Asistió S. M. El Rey a la plaza de toros para presidir la ceremonia de la entrega de premios académicos y taurinos. No se sentó en el escenario como en años anteriores. Don Felipe prefirió la primer fila junto al presidente de la Junta, el alcalde y el teniente de hermano mayor. Hasta se agachó él mismo para dejar el bastón de mando de hermano mayor de la Real Corporación.

Pensaba en este paso adelante, en este nuevo protocolo, e irremediablemente me acordé del acto por excelencia del Domingo de Pasión. Recordé cuando Antonio Silva, entonces director de Fiestas Mayores, eliminó a los segundones del escenario, unos señores que nadie conocía de absolutamente nada y que eran perfectamente acomodables en el patio de butacas. Silva redujo el número de inútiles chaqués en el Pregón, donde por cierto tenemos que soportar algunos años los calcetines cortos de algunos cargos generales. Algunos hemos cumplido las bodas de plata viendo pantorrillas de señores con tiros largos. ¿Y los bostezos? ¿Y las caras de sueño? Estarían mejor todos en la primera fila. ¡Si el mismísimo Rey ha dado una lección de sencillez en el ruedo de la plaza de toros!

El Consejo, que ha hecho bien en remunerar el cartel de la Semana Santa, tiene en la institución nobiliaria un gran ejemplo para saber cómo hacer las cosas. Todo presidente del Consejo debería preguntar en la Maestranza por criterios de arte, estética, protocolo y pago a proveedores. ¡Ay el horror de obra que nos hubiéramos ahorrado en la sede de la calle San Gregorio, que hay quien dice que más que un NH parece el centro de salud del Porvenir! Ya que hemos tenido por primera vez a una pregonera es hora de despejar el escenario de gente sin perder la estética de las preciosas flores y los tapices. ¿Quién es el primero que renuncia a esas dos horas de vanidad? No se ve a nadie levantar la mano, no se ve... ¿No hay voluntarios? ¿Ni uno? Si el chaqué se lo pueden seguir poniendo en el Corpus y en la Virgen de los Reyes, no se preocupen. Si se va más cómodo con el Dustin.

Probablemente la escenografía del acto del Pregón sea la mayor reminiscencia del nacionalcatolicismo que queda en Sevilla. Si la Administración Vélez no emprende esta reforma (otras se le han dado muy bien), al menos habría que rogar que todos lleven los calcetines largos. Hay ofertas de pague dos y lleve tres pares que son muy ventajosas. Que uno va al Pregón a vibrar y a emocionarse, no a ver pelos en las piernas ni caras de sueño. ¡Señores, que abajo se ve muy bien y mejor! Que el Rey de España se sentó en primera fila y no pasó nada de nada. ¡Que las butacas no dan calambre! Que llamen ya al alguacil del despeje.

Oído esta semana

“¿Quién estaba interesado en lograr la adjudicación de toda la distribución nacional de la cerveza más consumida en Sevilla? Al final no ha podido ser, ni siquiera con la apuesta por el pregonero que tan ligado está (o estaba) a esa histórica marca que tanto aman los sevillanos. Recuerda que la empresa distribuidora entró en concurso de acreedores y entonces hubo algunas compañías del sector interesadas en hacerse con el contrato. Pero, ay, ay, ay que no pudo ser. Ay, ay, ay, que no me sabe a Calisay precisamente, que me sabe a otra cosa... ¿Confusión de intereses? No, hombre, no, no seas malpensado, Fiscal, que pones esa cara tan seria que me espantas. Relájate una mijita y sonríe más que parece que llevas puesto el ruan todo el año. Eres terrible”.

Y más bisbiseos

“El IVA soportado y, por tanto, deducible asciende a 25 millones de las antiguas pesetas. ¡Menudo negocio! Para el domingo que viene te doy más detalles”.

El Labradores y el Rocío de Triana

El Real Círculo de Labradores entregó esta semana un cheque por valor de 3.005 euros a la Hermandad del Rocío de Triana. Se trata de la recaudación por la zambomba celebrada en el precioso patio de la entidad las pasadas pascuas. Benito Mateos-Nevado, presidente del Círculo, entregó el donativo al teniente de hermano mayor, Javier Alonso Vázquez de la Torre. Además, la misma hermandad también obtuvo una buena cantidad gracias a los donativos de las entrada. La acción social de la corporación sale así impulsada.

El Lagarto de la Catedral: "Don Juan José está cada vez mejor. Acudió el viernes al patio de butacas del Teatro de la Maestranza, donde vio cómo su buen amigo Antonio Burgos recibió el título de Hijo Predilecto. La gente no para de mostrarle su cariño. Misterios de la ciudad. Así es Sevilla. Ynadie la va a cambiar"