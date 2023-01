La fuerza de los costaleros en la Semana Santa de Sevilla

Los hermanos costaleros fueron una de las grandes revoluciones en la Semana Santa de finales del sigloXX. Su incorporación progresiva fue una solución. Se acabaron las huelgas que tan mal sabor de boca dejaron en jornadas como las del Viernes Santo, que se rememoran hasta en un cómic cofradiero, y se ganó en compromiso, sentimiento y otros valores. Se acabaron los profesionales procedentes del muelle, de los que los hermanos costaleros son legatarios, pues de ellos y de sus grandes capataces aprendieron el oficio. En los orígenes siempre estarán aquellos hombres que Martín Cartaya fotografió tantas veces rendidos de cansancio tras varios días seguidos sacando pasos. “Olían de una forma tan especial, tan dura e intensa que hasta el olor se percibe en las fotos”. Eran duros, muy duros, de pieles morenas y cuarteada por tanta sobreexposición al sol, de hábitos no cardiosaludables precisamente y con una capacidad de sacrificio solo puesta en jaque por el desorden de sus propias vidas.

Alguno de aquellos hemos conocido que reconoce hoy que escondía la ropa de costalero en Semana Santa porque no le gustaba sacar pasos, sino verlos. “Pero me hacía falta el dinero porque con lo del muelle no me llegaba”. Todo lo contrario a muchos de los costaleros actuales, que dejan el palo y se salen de paso por la parte delantera (horror) y gastan una especie de (ridículo) narcisismo del costal. Los hermanos se convirtieron con el paso de los años en grupos de presión a la hora de las elecciones con pluralidad de candidaturas al votar en bloque y al dictado del capataz, que tantas veces ha actuado como una suerte de portavoz parlamentario que indica cuál debe ser el sentido del sufragio. Por aquí empezaron los problemas. Con las bandas de música, otro movimiento emergente, ha ocurrido algo similar.

Costaleros y músicos han cogido mucha fuerza. Los medios hemos encumbrado a algunos capataces, de tal forma que en la práctica le han ganado el terreno a los fiscales de paso, que son quienes deciden cuándo se levanta y cuándo se arria. Si se fijan, todo cuadra:el nazareno no ha hecho más que perder peso específico cuando es el principal protagonista de la cofradía. Sin nazarenos no hay cofradía hasta tal punto que un Lunes Santo vimos una cofradía con nazarenos y sin pasos. Mejor ejemplo no hubo de la importancia de los nazarenos, tan orillados en favor de coreografías de costaleros, capataces hiperprotagonistas, músicos que interpretan solos en la Campana para lucimiento personal... Los secundarios han ganado la partida con tal intensidad que se debate sobre la limitación de nazarenos, pero no sobre medidas para limitar el excesivo peso de cornetas o capataces.

Ahora muchos costaleros se enojan porque la participación e el Santo Entierro obliga a las hermandades a organizarse y establecer criterios. Muchos de ellos sacan dos cofradías y las dos salen el Sábado Santo. ¡Tenemos un problema! Tienen que elegir y, caso de no hacerlo, hay cofradías en las que pueden perder hasta la opción de seguir como miembros de la cuadrilla. Si no salen el sábado, tampoco el día de la estación de penitencia. La cofradía tiene todo el derecho del mundo a saber con quienes cuenta para organizar la cuadrilla. Incluso tiene derecho a prescindir de quienes no asumen la encomienda del sábado. Todo o nada. Alguien tiene que poner unas normas. Son los costaleros los que tienen que adaptarse a las disposiciones de la junta de gobierno. Que se tengan en cuenta los criterios del capataz es muy razonable, pero no se le puede dar un cheque en blanco como algunos pretenden. Nunca, nunca, debieron los fiscales de paso dejar que los capataces mandaran tanto. No vale eso de que la cofradía nombra al capataz y éste ya tiene mano libre para hacer y deshacer la cuadrilla. La hermandad está por encima de todo y haría muy mal en despreocuparse de muchos detalles por los que debe velar. No podemos querer los derechos de los hermanos (votar para quitar y poner hermanos mayores) y las ventajas del profesional (que sí podía elegir a conveniencia). Ser hermano exige compromiso y acatamiento. La libertad está en asumirlo o no.

AVISO | La habitual Misa de Hermandad de cada martes queda hoy suspendida al coincidir su hora de celebración con la solemne novena que nuestros hermanos de la @Hdad_Pasion consagran a su Amantísimo Titular, el Señor de Pasión. pic.twitter.com/SzXJ8GHhy2 — Hermandad del Amor (@Hdad_Amor) January 17, 2023

El encanto de un tuit

Hay veces que las redes te sorprenden con mensajes que ofrecen la cara más amable de las cofradías. Con tanta polémica de costaleros, con tanto nuevo itinerario, tanto analista suelto sobre el Santo Entierro Grande y tanto aficionado a gurú, la verdad es que nos encontramos con un tuit hermoso por la sencillez del mensaje, por todo lo que dice sin decirlo y porque refleja un espíritu que siempre debería presidir la relación entre cofradías. La Hermandad del Amor recordó a todos los fieles que la misa de hermandad del martes quedaba suspendida por celebrarse la novena en honor del Señor de Pasión.

El tacto de la redacción del tuit no pudo ser mayor. Qué bonito decir tanto y tan hermoso en tan pocas palabras. Cuánto bien se hace con estos mensajes en tiempos de duros comunicados por asuntos que siempre deberían ser secundarios, pero que emergen y eclipsan esos hábitos, costumbres y estilos de siempre. No hay mayor concordia que la convivencia saludable de dos cofradías en el mismo tiempo. A veces un tuit como el del otro día comunica y dice más que una representación de cuatro nazarenos con vara y un quinto en el centro con el estandarte corporativo. Uno capta el sentido de fondo de ese mensaje y rememora a grandes cofrades que lo fueron de las dos hermandades. Qué sevillano es eso de ser Pasión y acabar apuntado en el Amor. Oser nazareno de la Borriquita desde niño y pedir de adulto el ingreso en Pasión.

La vecindad tiene una fuerza tremenda en casos como el del Salvador. Cuánto le gustaba al inolvidable don Manuel del Trigo estar con las dos cofradías. Y al cura Gómez Guillén recordar que su cofradía de toda la vida era el Amor... y don Ángel terminaba citando su pertenencia a Pasión. Prueba de la buena vecindad es que cuando los dos fueron nombrados canónigos de la Catedral en los años noventa, las dos hermandades se pusieron de acuerdo para el regalo. ¡Qué mejor que los hábitos de coro de canónigo! Y así fue. Dos trajes completos. El tuit nos recordó todo aquello como tantos otros momentos vividos en el Salvador, con buenos cofrades que siguen al pie de la rampla o que ya no están, pero dejaron huella y enseñanzas. Qué uso más bueno y elegante de las redes sociales.