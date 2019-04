La gabardina de Paco Vélez

EL presidente del Consejo tiene una gabardina que, como el célebre poema, no quiero verla, no quiero verla... Vienen estos cielos cargados de borregos tras unas semanas azules, espléndidas, radiantes, y me acuerdo de la prenda de Paco Vélez. ¿Veremos al presidente con su gabardina en las visitas matutinas a los templos? ¿Acaso en el palquillo con las sillas empapadas? No, por Dios. El Arzobispado mandó rogativas por la lluvia en las misas. Agua para el campo. Y el agua ha llegado. Y entonces al personal le entra el canguelo y muchos nos tememos que veremos la gabardina que no queremos ver. San Pedro dirá que el que manda aquí abajo ha pedido lluvia. Y lluvia nos han dado. ¿Queda claro que en la Semana Santa manda quien manda? ¿Todavía alguien lo duda? Cojan las gabardinas.