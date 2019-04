Una Semana Santa con el Jueves Santo roto es una Semana Santa que acaba ya herida en un órgano vital. No nos engañemos. No se tata de una exageración. El Jueves Santo es la reserva del mejor clasicismo, uno de los días más completos, más ricos en lo litúrgico, con las cofradía de de mayor poder evocador. Un nazareno de la Exaltación por la fachada del convento de Madre de Dios es una gran metáfora de la jornada vivida. El gran desconchón de la semana,

Enorme cola para ver al Señor de Pasión

Pasaba la hora del Ángelus, el Jueves Santo estaba en todo su esplendor, se veían las primeras mantillas por el centro. Justo en ese momento, la cola para acceder al templo de Salvador parecía eterna. Hasta el número 42 de la calle Cuna, hasta casi la fachada del comercio de Galerías Madrid, llegaba el público que aguardaba para entrar en esa maravilla del barroco que acoge cinco de los mejores pasos que salen en la Semana Santa.

La estética de Aznar

¡Cómo se cebaron las redes sociales y los mensajes privados con el chalequito de pico y el cuello desnudo que lució el ex presidente Aznar en su visita a los templos en la mañana del Jueves Santo! Fue tan relajado como en los fines de semana que disfrutaba en la finca de Quintos de Mora (Toledo) cuando era jefe del Ejecutivo y tenía preparada una Cruzcampo para su favorito: Arenas. Aznar llegó a la Macarena descorbatado. Nadie le explicó la estética tradicional del Jueves Santo. ¡Que vaya como quiera! ¿O no?

Mantillas improcedentes

Comenzó a llover fuerte a mediodía. Y se supo rápidamente que no pararía en horas. Hasta granizó. No procedían las mantillas en ningún momento. La mantilla es un traje de luto y gala para asistir a los oficios, para visitar los Sagrarios. No tienen sentido en otro contexto, mucho menos en los bares de la Alfalfa con cerveza en mano. Eso sí que es grave. Y no lo del chalequito de pico de Aznar. Pero si se ignora el sentido del traje, se entiende que no se entienda. ¿Qué más da! ¡Para muchos y muchas se trata sólo de participar!

¿Por seguridad?

Hay hermandades que dicen que no permiten el acceso de los informadores profesionales a sus templos por seguridad. En serio. ¿En qué afecta a la seguridad que entren en la iglesia algunos de los mejores periodistas de la ciudad, caracterizados por su sensibilidad para con el mundo de las cofradias? Es preferible que se diga que no podrán ingresar personas ajenas al cortejo de la cofradía. Lo otro suena muy mal. Peor aún es cuando el tío de la puerta o el diputado de turno se cree investido de poder para expulsar o maltratar a un informador. Échenle valor al ex presidente y díganle que se ponga una corbata para entrar en las iglesias una mañana de Jueves Santo. Ah, no, con Aznar van como babosos deseando todos que entre en su templo.

Fran Roales

Magnífica la labor del periodista del gabinete de prensa del Ayuntamiento al mantenernos informados al instante de la situación de la jornadas, especialmente en tardes de lluvia. Mayor rapidez y eficacia no caben.

Costumbre al alza

En los últimos años se aprecia que aumenta el número de los que arriendan un local en el centro, o en barrios como Triana, para comer y beber en los mediodías, tardes y noches en las que pasan cofradías cerca. Componen escenas más propias de casas del Rocío que de la Semana Santa de Sevilla. Pero ya se sabe que a algunos les entra mucha hambre con las fiestas mayores. En las peregrinaciones se llaman “organizaciones”. Y en Semana Santa hay verdaderos ingenieros de la cosa del yantar. Lo de ver cofradías es lo de menos... Se trata simplemente de una coartada.

Los mensajes al Fiscal

A las 10:01: “Le hemos dado una lección a la ciudad y a las cofradías de lo que es no ceder a las presiones y créame usted, Sr. Fiscal, que han sido muchas y muy duras y de altura”. A las 13:09: “Zoido debería decirle a Aznar como se viste uno el Jueves Santo en Sevilla para visitar a la Macarena”. A las 14:11: “Tramos de nazarenos cortados y los niños reventados en el Baratillo. Lucimiento de la Virgen de la Caridad cuando debía volver a golpe de tambor porque ha cambiado itinerario por la lluvia”. A las 18:52: “Sofocado el incendio de un cuadro eléctrico en la calle Feria, junto a la Iglesia de la Amargura en San Juan de la Palma. Intervienen Bomberos de Sevilla a través de Cecop”. A las 19:02: “Estoy de acuerdo contigo en que hay que buscar la concordia y restañar heridas en el Martes Santo”. A las 18:57: “Andalucía TV da la señal desde la Campana sin tener que aguantar palabrerías tontorronas de los canales a los que hay que quitarle el sonido para no sentir vergüenza ajena”.