Me gusta (y II)

Me gusta saber que los días pasarán rápidos a partir de hoy, cuando acabe el cabildo en la Capilla Real y las horas discurran a la velocidad de un nazareno de ruan que camina descalzo de regreso a casa. Me gusta el bullicio de estos días al terminar la misa de hermandad, cuando un hermano aprovecha para hacer un aparte con el hermano mayor y quejarse de la cantidad de gente de paisano que caminó el año pasado en torno al paso, el que pide una vara con voz baja porque tiene el brazo malo y el que pregunta por la antigüedad de los aspirantes a manigueteros y, otra vez, sufre un repentino desencanto.

Me gusta cuando el camión se para a partir de mañana en los bares de siempre y descarga el pedido de bebidas para toda la Semana Santa, ese pedido especial, el de mayor volumen del año. Me gusta cuando se descargan de las camionetas las barras de apoyo con la marca publicitaria de Cruzcampo, otra señal de la proximidad de los días grandes. Me gusta saber cuántos monaguillos llevarán El Museo, Los Estudiantes y San Isidoro.

Me gusta recibir el mensaje de José Izquierdo que anuncia que el Señor de las Tres Caídas lucirá la túnica morada bordada por Patrocinio López. Me gusta saber los detalles de las joyas y alhajas de la Virgen del Subterráneo, encontrarme con los colegios que estos días organizan excursiones al centro para visitar las exposiciones del Círculo Mercantil o alguna iglesia con palios y alzados. Me gusta el olor a incienso que algunas tardes se disfruta en el patio del Real Círculo de Labradores y pensar que hubo unos años que allí estuvo nada menos que el Gran Poder. Me gusta que tú, alumno de quinto de Primaria, preguntes por qué Jesús Nazareno lleva la “cruz al revés”, o que te fijes en los zancos con forma de garra del misterio de la Carretería.

Me gusta saludar a Antonio Ríos y que agite la cabeza con ciertas dudas cuando le preguntan si saldrá de nazareno. Me gusta el almacén de San Bernardo donde se apilan las varas ya limpias y protegidas por plásticos a la espera de nazarenos morados y negros que buscan la sombra de la calle San José tras la travesía del puente. Me gusta la alegría musical que hay en las líneas que Pascual González escribe los viernes de cuaresma en este periódico.

Me gusta esa llamada que anuncia que la túnica está lista para la primera prueba, la llegada de las cajas con los cirios de la cofradía y la de las albas y dalmáticas ya limpias procedentes de la tintorería. Me gusta que en momentos de tensión y nervios haya siempre un cofrade pausado, como Joaquín de la Peña, capaz de controlar las situaciones más delicadas tanto en un altar como en una sacristía, en un atrio o en una casa de hermandad.

Esos detalles inadvertidos

Me gusta quienes trabajan en la sombra para buscar concordias, asumen el papel de mediadores y dedican su tiempo y esfuerzo a que todo salga bien, porque se trata sencillamente de eso y nada más que de eso. Me gusta quienes atienden a los hermanos en todos los detalles hasta última hora: mándale una invitación al padre de Antonio, que está en silla de ruedas y querrá ver la salida desde dentro, ponle el pañuelo de la madre de Pepe a la Virgen que le gustará más que nunca este año, coloca la medalla de oro de Joaquín en la saya de la Virgen que ya sabes que este año ha sido especial. Y así un rosario de detalles tantas veces inadvertidos por el gran público que hacen más auténtica la Semana Santa.

Me gusta que todos los costaleros lleven las mismas alpargatas, que salgan de debajo del paso de la forma más discreta, que se dejen ver por las calles lo menos posible. Me gusta cuando los oigo rezar debajo del paso un ‘Padrenuestro’ en la Catedral, me gusta cuando el aguaor socorre a algunos nazarenos en los días de fuerte calor y cuando alguno, más chiquillo, pone mala cara al notar el sabor del anís en el agua. Me gusta cuando estás en primera fila, me ves cruzar con cuidado aprovechando el final de un tramo y me haces hueco para pasar al otro lado. Me gusta el detalle de la escalera de Los Servitas, forrada de terciopelo, que los tramos de la Amargura se llamen secciones y que la naveta de la Virgen del Valle sea un precioso nautilus.

Me gusta ver pasear al maestro Palomino por la calle Tetuán estos días azules que hemos disfrutado y al padre Polo con su sotana por la Plaza de la Alfalfa. Me gusta ver alzados los primeros altares de insignias con esos Niños Jesús en sitios preferentes. Me gusta ver las vitrinas de los tesoros vacías, los armarios de las mayordomías y de las secretarías con los primeros capirotes y túnicas de los oficiales de junta ya preparados y el perchero con las ropas del cortejo litúrgico ya dispuestos. Me gusta que salga del almacén la caja de herramientas para montar la rampa y que salgan de los cajones los carteles “Se ruega no tocar los pasos”.

Me gusta que alguien llame al bar de enfrente, siempre hay un bar enfrente de una cofradía, para que tenga algo previsto tras la recogida. Me gusta que tú ofrezcas tu casa para auxiliar a algún nazareno al paso de la cofradía. Me gusta que la Facultad de Ciencias y Económicas atienda al Cerro en Ramón y Cajal o que la Redención atienda a la Sed en Santiago. Me gusta que apagues la luz del bar unos instantes y que cesen las órdenes en voz alta a la cocina cuando pasa el paso de palio.

Me gusta que seas cuidadoso con el nazareno al cruzar, sobre todo para no golpear la cruz del penitente. Me gusta que pongas tus colgaduras en el balcón, lances un clavel a paso del Cristo, del mismo color de su monte, y cuides de que tus invitados coman o beban en el interior de la casa. Me gusta que te fijes en el tío de la caña o en el tío del carro, personajes imprescindibles en un cortejo al que siempre les niegan el paso en la carrera oficial. Me gusta cuando el vicario general da hoy las últimas instrucciones y te entra el gusanillo del nervio, porque ayer estabas celebrando la Navidad y hoy… Hoy quedan siete días para el pregón. Y eso sí que me gusta.

La importancia de portar la caña

En Sevilla nunca hemos tenido un alcalde cofrade. Sí los hemos tenido que son hermanos de alguna cofradía y salen de nazareno. Pero jamás ha tenido la ciudad un alcalde verdaderamente capillita. El PP tuvo un candidato, Jaime Raynaud, con fuertes vinculaciones con Santa Marta. Y un concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel García, que fue hermano mayor de la Macarena. Pero alcaldes criados en las cofradías, ninguno. Esta semana se ha confirmado lo ya avanzado por este periódico a finales de febrero. Álvaro Pimentel es el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía. Es hermano de la Quinta Angustia, pero de la Quinta de verdad. No un capirotero o uno que está apuntado y solo aparece el Jueves Santo. Pimentel hace de tío de la caña los domingos del precioso Corpus de la Magdalena, tras el paso del Dulce Nombre de Jesús. A Pimentel siempre lo vemos perfectamente trajeado portando la caña al servicio de la hermandad en esa mañana de domingo posterior al Jueves del Corpus. Los seguidores de esta página saben la predilección de este fiscal por los auxiliares, poco reconocidos en la mayoría de los casos. Que un portador de la caña sea candidato a alcalde es todo un hito.