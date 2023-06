El inquietante tuit del arzobispo de Sevilla que alarma al rebaño...

El arzobispo de Sevilla ha hecho hasta ahora un muy buen uso de Twitter. Monseñor Saiz, siempre feliz desde que tomó posesión de la sede de San Isidoro, es el primer prelado hispalense con cuenta propia en las redes sociales. Cuida mucho el contenido de los mensajes y todavía más el de las fotografías y los vídeos. Se lo hemos reconocido y alabado en público y en privado. Pero anoche comenzó a provocar la inquietud de numerosos fieles al publicar a las 00:33 horas un tuit críptico que sólo encuentra explicación en la publicación horas antes de los nuevos destinos decretados para 35 sacerdotes.

El arzobispo usa una cita del Eclesiastés: "Lo torcido no se puede enderezar, lo que falta no se puede calcular". Y la asocia a una fotografía de Einstein con una cita: "Dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana. Y aún no estoy totalmente convencido respecto al universo".

"Lo torcido no se puede enderezar, lo que falta no se puede calcular" Eclesiastés 1, 15. pic.twitter.com/QYoPxc8oY6 — José Ángel Saiz Meneses (@ArzobispoSaiz) June 29, 2023

¿Está enfadado el arzobispo por las reacciones a determinados nombramientos? Solo ha trascendido el caso de las protestas que han tronado en el municipio de La Campana, donde se ha producido una recogida de firmas para intentar que no haya cambio de sacerdote en la parroquia de Santa María la Blanca. Pero poco más, salvo los habituales corrillos sobre los restantes nombramientos. Muchos fieles no entienden aquello que decía el inolvidable cardenal Javierre: "En la Iglesia no hay democracia, sino Cristocracia". Pero no es la primera vez que unos feligreses han hecho públicas sus quejas por un cambio de párroco. Tampoco sería para darle mayor importancia. Siempre se calman las aguas. O llega agosto...

Qué le haya podido ocurrir al arzobispo para tan enigmático tuit corresponde a su esfera personal. Sólo él podrá explicarlo. ¿Se ha enfadado o está sencillamente contrariado? No sería la primera vez que vemos a un prelado disgustado por alguna circunstancia. Don Carlos Amigo era de enfadarse con energía en privado, unos disgustos que se le pasaban después en pocos minutos. Y en público evidenciaba su contrariedad por medio de calculadas ausencias, como aquella Semana Santa que no hizo las visitas matinales a los templos tras una cuaresma agitada por asuntos cofradieros relacionados con la contribución de las hermandades al Fondo Común Diocesano. Don Juan José Asenjo llegó, por ejemplo, a enojarse con las cofradías al denunciar el "déficit de eclesialidad" o al recordar que con los asuntos de la logística de la Semana Santa se nos hurtaba la opción de vivir una cuaresma en paz.

En cualquier caso, el actual pastor ha inquietado a las ovejas. Por lo críptico del mensaje y por la combinación de textos sagrados con la cita de un eminente científico. Algunos han buscado hasta si el tal Einstein dio el pregón... El caso es que no parábamos de conocer noticias sobre los felices preparativos del II Congreso Internacional de Religiosidad Popular, conocido ya como Purpuralia 2024, cuando nos topamos con un tuit que altera la línea de todos los difundidos hasta ahora. Por supuesto, no le faltarán a monseñor Saiz agradaores en la curia y fuera de ella para aplaudirle. Pero pocos o ninguno le dirán la verdad sobre la falta de idoneidad de un mensaje cuando menos inquietante. Escribir no es una ciencia exacta, "ni Dios lo premita", que diría Lola Flores. Que se lo digan a este Fiscal...