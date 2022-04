Unos jardines que piden nazarenos blancos

Limpios, radiantes, claros. Así están los jardines de la Parroquia de San Sebastián, pequeño trozo de paraíso en el Sur de la ciudad, oasis en el ruido urbano, lugar donde nace la Semana Santa de siempre. Estos jardines piden nazarenos blancos, un Señor vivo que aguanta todo de pie y una Virgen con orfebrería de plata y un palio soñado por Maireles para que no le falte la luz radiante del Domingo de Ramos. ¡Gloria de jardines donde nace la gloria! Veo ya a los nazarenos abrazar los cirios, antifaces al hombro, pelos revueltos, el cura Isacio Siguero, repartiendo bendiciones, Vicente con la vara dorada, Pepelu Martínez con su hija Clara que debuta vestida de nazareno, el teniente general Rodríguez atento a todos los detalles, el tío de los globos por la calle Brasil, la bulla delante del Aurelio, los sacerdotes del Opus en el espléndido chalé de la delegación... Veo ya vibrar al barrio y me acuerdo de los que no están... pero ahora prefiero mirar el verdor de los jardines y ese albero fresco que se llevan los nazarenos para el centro de la ciudad, tan lejano en los años 20 y tan cercana con el siglo XXI bien entrado.