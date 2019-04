El libro del ex hermano mayor de Santa Marta

LLEGA a nuestras manos un libro con un precioso y sugerente título:La caridad de Cristo nos impulsa. Escritos de Hermano Mayor (2011-2017). Su autor es un cofrade al que hace años, muchísimos años, incluimos en unas recomendaciones de verano sobre con quién hablar de cofradías en una tertulia estival. Se trata de Isidro González Suárez, que presidió la junta de gobierno de Santa Marta durante un período en el que firmó muchas publicaciones que ahora se compilan con gran acierto y criterio. No me negarán que no resulta edificante que un ex hermano mayor haya puesto su empeño y esfuerzo en sacar un libro con sus trabajos con la mera finalidad de distribuirlo entre sus afines y allegados. Ay, si todos los ex hermanos mayores hicieran algo similar en lugar de dedicarse a los enredos. Una serie de fotos, incluida la de la visita del Rey a San Andrés el Lunes Santo de 2005, enriquecen la obra. Enhorabuena a Isidro.