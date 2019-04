El muy macareno Cabrera

¡Nos gusta lo auténtico! No tenemos remedio. Sevilla no ha tenido nunca un alcalde capillita. Pero sí tenientes de alcalde de Fiestas Mayores vinculados a las cofradías desde pequeños. El actual, Juan Carlos Cabrera, es macareno de cuna. Ahí están las fotos que lo demuestran, con sus primos vestido con la túnica que diseñó Juan Manuel, o descubriendo los armaos una mañana de Viernes Santo. Cabrera pondrá vallas, nos tendrá videovigilados y sabrá casi todos nuestros movimientos desde hoy, pero nadie podrá negarle sensibilidad y que conoce el paño. Su suerte será desde hoy y más que nunca la de toda la ciudad.

Esperemos que el concejal cuide esta Semana Santa con la mitad de mimos que a él lo cuidaban sus hermanas Cristina y Clara cuando era un pequeño macareno vigilado por sus padres, a los que mostró gratitud en su discurso del pasado Domingo de Pasión. Por eso, nada más y nada menos que por eso, es un sevillano bien nacido.

Sea amable

Estos días ceda el paso. No meta los codos. Si usted cierra hoy cualquier hueco en la primera fila y deja al peticionario expuesto a los chorreones de la cera alta, mañana lo harán con usted. Si usted hoy se encara con quien le pide que le permita pasar, mañana no será atendido ese ruego. Todos tenemos que ser amables con todos, porque todos necesitaremos cruzar una cofradía en cualquier momento. Va siendo hora de que el Ayuntamiento haga una campana en fomento del civismo en las calles, de las reglas de la buena educación entre el público, de la necesidad de rebajar la agresividad y la vehemencia. La ciudad tiene que recuperar el saber estar en la calle. No puede ser que al paso de la Corona por el cruce entre Sierpes y Jovellanos se produjeran los primeros pleitos entre el público. ¿Estamos locos? Tome nota el Ayuntamiento para el próximo año. Igual que se hacen campañas en favor de la limpieza, para potenciar el uso de los autobuses urbanos o para saber reaccionar ante una turbamulta, cabe hacerlas en favor de la buena convivencia entre el público que ve cofradías. Es muy necesario.

Una presencia insólita

Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, estará hoy en el palquillo de la Campana. Es la primera vez que un presidente andaluz acude al palquillo. Lo hace coincidiendo con los cien años del inicio de la carrera oficial en la Campana. Estará en el momento en que pida la venia la Borriquita. Hace ya varios años hizo a sus hijos hermanos del Amor. Dos de ellos salen de nazarenos en el cortejo infantil de la Borriquita.

El manido caso del fajín

A cuenta del lío (absurdo) del fajín de la Virgen de la Caridad, sólo cabe decir que se lleva usando casi veinte años. Se ha lucido con el actual hermano mayor y con los cuatro anteriores. Es decir, el fajín de marras se ha usado nada menos que con cinco hermanos mayores. Nadie, ninguno de los cinco, entendió que se tratara de una exaltación al régimen anterior ni nada por el estilo, pues todos avalaron su uso como prenda de un valor artístico notable, como parte del rico ajuar de la Dolorosa, cada vez que distintos priostes decidieron ceñirlo a la cintura de la Virgen. Nunca jamás se oyó a nadie exaltar la figura del general Franco en la Capilla de la Piedad, ni tratar de ofender o de humillar absolutamente a nadie. Que el contexto haya cambiado en España, por la creciente crispación de la clase política, es cosa muy distinta. Y, por supuesto, que haya internamente quienes aprovechen estos asuntos para sus particulares microajustes de cuentas (llamémosles así) es algo muy viejo. Nada nuevo bajo el sol del Arenal. Todos nos conocemos. Por fortuna (y Ducados, que es tabaco negro).

Enhorabuena

La que hay darle a don Jesús Resa, hermano mayor de Los Estudiantes, por llevar más de 300 monaguillos entre los dos pasos. Supone un esfuerzo titánico para la cofradía de la Universidad. No hay mejor ejemplo para ilustrar el más bello mensaje: “Dejad que los niños se acerquen a mi”. Cualquier día le dan una medalla al Mérito Civil a los paveros y a sus auxiliares. No están los tiempos para poner pegas a la salida de un menor como monaguillo. Hay quienes consideran que una hermandad de ruan no debe llevar tantos monaguillos. Tienen sus legítimas razones. Pero nadie puede negar el empeño, la ilusión, el esfuerzo y el orgullo de la hermandad por su ejemplar cuerpo de monaguillos. Nosotros lo tenemos muy claro. Siga así, don Jesús. Ése es el camino. Nunca reducir, en todo caso instruir, reconducir, formar, enseñar. Pero nunca poner limitaciones a la cantera.

Las vísperas

La Corona es una delicia de cofradía, una exquisitez, una suerte de pieza selecta de un museo refinado. Lleva pocos nazarenos y muchos monaguillos. El Nazareno está entre las mejores imágenes de la ciudad. No le vendría nada mal un crecimiento de forma mesurada, como a Pasión y Muerte, la cofradía de Triana. Alguien apuntó que si la Corona tuviera una túnica de ruan negro, su número de nazarenos aumentaría de forma considerable. Doctores tiene la Iglesia. Piense usted, don Alejandro, si ahí radica la clave... O no, que diría Rajoy.

El Pertiguero

Primer golpe. Ocurrió el pasado lunes en la intimidad de la Iglesia de Santiago. A las 22:53 fue colocada por Pepe Aguilar la mano de Judas en la espalda del Señor de la Redención, el de los brazos siempre abiertos. Charo Padilla y Araceli Limón vivieron en directo la escena. Segundo golpe. ¿Quién ha confesado que ha oído ya el pregón tres veces y que en ocasiones oye pasajes en el trabajo? Tercer golpe. Se abren los sms enviados al Fiscal. Avisados quedan. Y ciriales arriba. A ver si Álvaro Enríquez me explica todas las joyas que luce hoy el Subterráneo.