¿El modelo agotado?

CUANDO hay quienes defienden con toda legitimidad que el modelo de la Semana Santa está agotado, uno reflexiona sobre la conveniencia no ya de estudiar nuevas soluciones, sino de retomar aquello que era bueno y fue descartado. Nuestra Semana Santa es rígida, está muy controlada y, paradójicamente, está marcada por el exceso. ¿Recuerdan cuando una cofradía del Domingo de Ramos o del Martes Santo podían plantear su salida en la mañana del Jueves en caso de lluvia? ¿Se imaginan qué ocurriría hoy? Decidiría el Cecop, naturalmente. Las redes sociales abrirían un debate. Los sesudos analistas tacharían el intento de frivolidad. Y alguien rescataría la belleza de las fotografías de la Amargura con la luz matinal del Jueves Santo. Ocurrió no hace mucho. Hoy sería inimaginable. O no. Hasta que alguien llega y discute el modelo. ¿La culpa? De la lluvia, como siempre.