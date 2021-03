Se necesita poco

UNA buena chimenea de incienso, música del Soria 9, Tejera o la Municipal; quizás algún vídeo muy, pero que muy escogido. Y poco más. No hace falta que nadie nos organice una cuaresma ni mucho menos una Semana Santa alternativa. No es necesario que nadie nos lleve por el carril como turistas bobos detrás del paraguas con el trapo rojo, o como clientes de hotel de playa que asisten a las clases de monitores de ocio. Digan la verdad: montan los tinglados para sacar dinero, para que no les quiten las subvenciones. Esa es la verdadera razón del “hay que hacer algo”. Pues no necesariamente hay que hacer nada. Cada cuál sabe cómo es su Semana Santa, sus recuerdos, sus momentos, la importancia de cuanto quiere enseñar y transmitir. Y nada de eso tiene lugar en los chiringuitos fríos e impostados. Absolutamente nada. Lo siento. Es así.