Seamos como niños

Este Miércoles de Ceniza tiene mucho de rampla del Salvador por donde todos corremos como niños para reestrenar la emoción y la ilusión que nos fueron vedados. No es una cuaresma cualquiera, no puede serlo. Debemos recordar a quienes dejamos en el camino de las restricciones, cuando el mundo se paró y tantos detuvieron su vida. Unos hemos llegado, veremos clavar los claveles en el monte y las flores blancas en las jarras, pero otros arriaron el paso de su existencia obligados por un mundo que se paró de pronto. Ser sevillano hoy es un privilegio, un verdadero gozo en un contexto internacional de invasiones, bombardeos y huidas en masa. Seamos niños por unos días porque ya hemos aprendido que no podemos dar por hecho aquello que siempre dimos. Nada es seguro. Sólo la luz de estas tardes.