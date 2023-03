La paciencia de los empleados del Consejo

Esta cuaresma no es nada fácil para el presidente del Consejo. Francisco Vélez ha tenido hasta que dejar de acudir a la sede algunos días para evitar el enfrentamiento con los abonados a los que se ha privado de sus sillas en Sierpes. Hay gente que ha digerido mal una medida tomada por seguridad. Algunos lo han vivido como una tragedia y han desatado sus iras contra los empleados de la institución. Se han vivido momentos de verdadera tensión. Todos sabemos que las sillas de la carrera oficial son para muchos un patrimonio familiar. Para otros son la vida misma porque suponen la ilusión por las mejores horas del año. Los empleados no han tenido ninguna responsabilidad, mucho menos culpa, por una decisión que ha tardado muchos años en tomarse y que está por ver que no haya que intensificar en años venideros. Los empleados y colaboradores han soportado los días con paciencia y mucho oficio, sobre todo porque comprenden a los afectados.