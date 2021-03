La de ritos de los que casi nos estamos olvidando con eso de llevar dos años como los boquerones. ¿Cuál echa usted de menos? Piense, piense. Sin cultos, sin preparativos, sin visitas al centro... Qué de cosas se nos están yendo. Por ejemplo, esta cuaresma no me he cruzado con el bueno del padre Polo, la última sotana de Sevilla sin contar con los sacerdotes de la Iglesia del Señor San José. Ver las colas para encargar el capirote en la calle Alcaicería y saludar a don José Polo ha sido una de las señales de la inminencia de la Semana Santa. El padre Polo siempre nos pillaba haciéndole fotos. “No me retrates más. ¿Seguro que soy el único que lleva ya sotana”. Hay que ir a Roma para ver una sotana. Ahora los curas no saben latín ni visten de curas. Menos el padre Polo, que sabe hasta sorprender a los fotógrafos.