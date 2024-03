El padre Polo

Hace tiempo que no lo vemos por el Salvador, Córdoba o Alcaicería. Y hace años que cada cuaresma le dedicamos un pequeño homenaje en estos comentarios breves con los que entretenemos la espera. Echamos de menos la sotana de don José Polo, el cura de la sotana. Amante del flamenco, con gran sentido del humor y un fino observador. "No me hagas más fotos que no soy el único en Sevilla que luce sotana". Pero la verdad es que esto no es Roma y es difícil ver una sotana salvo en los cortejos de Semana Santa y sólo en algunas cofradías. Vaya nuestro recuerdo, un año más, al pequeño gran cura que ofició tantas misas en el altar mayor del Salvador en los tiempos del cardenal Amigo, don Manuel del Trigo, don Ángel Gómez Guillén... Esa Iglesia de Sevilla que vivió las dos visitas de Juan Pablo II a Sevilla y promovió la restauración de tantos templos. Dios nos lo guarde muchos años.