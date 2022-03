El pregonero saludable

El gran Julio Cuesta, único pregonero nominado tres veces (hat-trick por los años 2020, 2021 y 2022) ha cumplido con el rito de ponerse en manos de otro grande, Manuel Ibáñez para que le corte el chaqué de rigor. Qué buena collera forman este sastre y su trajeado. Lo mejor de todo es que el chaqué previsto para 2020 no ha tenido que ser modificado de cara al Domingo de Pasión de 2022. Don Julio es un modelo de ciudadano que lleva un control del peso como le gusta al doctor Escribano. A ver quién puede presumir de esta virtud tras el paso de tanto tiempo y con tantas circunstancias adversas. Ibáñez no ha tenido que calmar esta vez al cliente como hace otras veces, cuando toma medidas, se da cuenta del desastre de quienes le encargaron los tiros largos seis meses antes, y los consuela:“Usted no se preocupe, los cuerpos es que se estropean mucho”. Don Julio está perfecto. Adelante hacia el atril. ¡Mucha suerte!