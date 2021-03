Un programa muy especial

Tiene mérito sacar un programa de la Semana Santa de 2021. Se ha atrevido la casa Barea, la del bacalao, que para eso lleva editando más de 50 años un programa de mano. El compromiso de esta empresa con la Semana Santa es una de sus señas de identidad. ¿Acaso no es el bacalao el ingrediente principal de los menús cuaresmales? Las fotografias que ilustran este programa son de uno de los dúos más famosos de la ciudad, el formado por Fernando Salazar y Ángel Bajuelo, por lo que la calidad está garantizada. A ellos debemos uno de los carteles más elegantes de este año: el del balcón con la palma. ¡Con la de horrores, mamarrachos y horteradas que nos hemos hartada de ver este año en la cartelería semanasantera de toda España! Siempre se agradece el buen gusto, la finura y la elegancia de la obra de Salazar y Bajuelo.

Como no hay cofradías en la calle y, por lo tanto, no hay horarios ni itinerarios que valgan, la casa Barea aprovecha para difundir la obra social de cada hermandad, incluidas por supuesto las vísperas. Se añade la oferta de esta Semana Santa, basada en las exposiciones y las películas, y unas recetas de bacalao, que nunca están de más. A falta de procesiones en la calle, la imaginación es un recurso para no interrumpir una tradición que suma décadas.

La portada es la imagen del Señor en la Plaza de San Lorenzo, cuando salió en andas para la misa por los 400 años de su hechura, la que presidió el cardenal Ayuso, el que sigue sonando para Sevilla. Aquella salida del Señor fue de lo poco que vimos en 2020, cuando el mundo se paró en cuaresma y sólo nos dio tiempo a contemplar el Señor de la Salud de los Gitanos el primer lunes de cuaresma, y la salida del Señor de la Sentencia en el vía crucis que lo llevó hasta el Hospital de la Macarena.

Enriquecen este singular programa algunos textos de los pregones de la Semana Santa. Hay que guardar bien un ejemplar, porque siempre nos acordaremos de este 2021, el año en que tuvimos la certeza de la ausencia del gozo. Porque en 2020 nos sorprendió el cerrojazo a mitad de cuaresma, pero este año sabemos desde hace la tira de tiempo que no habrá Semana Santa. Y que nada, absolutamente nada, puede sustituir, suplantar, emular o parecerse a la Semana Santa que cada año vivíamos hasta el 2019.

Qué bonito homenaje el de Barea a las hermandades, instituciones que se han preocupado de sus mayores durante el estado de alarma, que no han dejado de llevar víveres al Polígono Sur, a los conventos y comedores sociales. Podrán sufrir las arcas la merma de subvenciones oficiales, pero las cofradías se han evidenciado como entidades más que útiles en tiempos de crisis, capaces de sobrevivir sin necesidad de sacar pasos a la calle y que contribuyen, sin duda, a una ciudad mejor y más solidaria. Tal vez sea esta la mejor lección del tiempo que nos ha tocado sufrir. A las cofradías se las ve menos, pero nunca han estado más cerca de las personas.

La recuperación de un gran cofrade

Ha cumplido 88 años, ha superado un bache que le ha tenido ingresado y ya está de nuevo en su hogar. Pendiente de la actualidad y con el teléfono en la mano para comentar las noticias. José Luis Garrido Bustamante se ha venido arriba otra vez. ¡Qué alegría! Qué mejor que un Domingo de Pasión para celebrar su recuperación. Nos hizo vibrar con su autenticidad en aquel inolvidable Pregón, de los poquitos que uno recuerda. Sí, aquel pasaje fue memorable por lo que dijo y por cómo lo dijo. Con sencillez, sin vocerío, sin estilo fandanguero (Aquilino Duque dixit). ¿Cómo era José Luis? “¡Qué bien se llevan los pasos andando sobre los pies, con las mecidas cortitas y acompasado el vaivén!”. Qué belleza, qué mérito en decir con sencillez lo que parece tan profundo. Me quedo, José Luis, con el recuerdo de aquel teatro Lope de Vega en el año 1990. Fue ayer. Y aquí seguimos.

Un buen paseo y...

Es lo mejor que se puede hacer este Domingo de Pasión si el tiempo acompaña. Visitar algunos templos, comprar el periódico (por supuesto) y disfrutar de los espacios abiertos. Al menos este año, como nuestros antepasados en aquellos fatídicos años 30, tenemos los templos abiertos. La Plaza del Salvador presenta un ambientazo que pareciera que va a salir la Borriquita, aunque por la noche, ya bien tarde, parece que acaba de pasar por ella Los Panaderos de regreso. Hoy, por ejemplo, se puede venerar al Cristo de la Buena Muerte. El coraje es cuando uno va a venerar una imagen, se pone en la cola y justo en ese momento comienza la misa. ¡Cómo sienta eso! ¡Uf!

El Silencio

La Virgen de la Concepción estará en un altar muy singular con una crestería del inconfundible palio y parte de los respiraderos.

Tertulias

La Semana Santa se prestará a muchos almuerzos con fines terapéuticos... y políticos. Será la semana idónea para cabildeos y conspiraciones varias. Es sabido que después de cada Semana Santa viene el junio electoral.

Visitas matinales

El Ayuntamiento y el Consejo están dispuestos a cumplir con el rito de visitar los templos de las cofradías de cada jornada. Con toda normalidad. Se trata de encuentros siempre agradables que, precisamente este año, pueden tener más sentido que nunca.

Oferta informativa

Por supuesto, Diario de Sevilla ofrecerá páginas especiales cada día de la Semana Santa. Como siempre.

El Lagarto de la Catedral: "Cuentan, mi querido Fiscal, que don Santiago Gómez Sierra ha caído de pie en Huelva. Ya sabes que no es nada amigo de polémicas ni de decir una palabra más alta que otra. Ha permitido hasta la celebración del vía crucis aforado. Es decir, deja hacer. Acabará muy querido. Recuerda".