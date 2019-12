El retorno del fantasma de Hacienda

HACE veinte años de aquella agria polémica. El fantasma del IVA sobrevuela de nuevo por la calle San Gregorio. El presidente Vélez se lo veía venir. Que viene, que viene... Y llegó por Murcia. La pasada cuaresma comentó algo al respecto, se barruntaba lo peor. Casi podría decirse lo que enseñaba el inolvidable catedrático Murga: la historia no se repite, es la misma. O casi. Hace veinte años fue el levantamiento de actas fiscales. Aquel equipo de Antonio Ríos y Manuel Román lo pasó muy mal hasta que todo quedó resuelto. Hoy no está Javier Arenas en los ministerios para echar un cable. Tampoco se han levantado actas, pero sí se ha pronunciado el Fisco. “Si hay que pagar se paga”, proclamó entonces el presidente Ríos. Y parece que Vélez tiene claro que repercutirá el IVA a los usuarios.

En el Consejo saben que la gente pagará lo que haga falta por no perder los asientos, sobre todo porque en caso de apuro económico transitorio se pueden ceder por un año. Antes muerta que... sin mi silla. Pero es llamativo, cuando menos, que el fantasma retorne ahora, a los veinte años de aquellos desagradables días en que aquel inspector melenudo hizo pasar las de Caín al tesorero Román, después presidente. De entonces aprendimos todos muchas cosas. Emergió la figura del abogado Moeckel, por aquel tiempo un combativo hermano mayor que pidió explicaciones en privado sobre la inspección a la que el Fisco estaba sometiendo a la institución y sobre la que nada había trascendido.

El caso es que la Semana Santa se comenzó a sofisticar a pasos agigantados. Se levantó la planimetría de la carrera oficial y se acabó informatizando todo, por lo que desaparecieron poco a poco los silleros de siempre. Además, el año 2000 fue el primer año de los tumultos de la Madrugada,de tal manera que todo contribuyó a un cambio sustancial en muchos esquemas.

Al parecer el Consejo actual no tiene muchas esperanzas en que se pueda librar a los abonados del pago del tributo. Todo lo más se gestionará un IVA rebajado para que el puyazo sea del 10% en vez del 21%. ¡Un detalle, señores consejeros! ¿Pero por qué no se puede luchar por la causa si en su día se logró el reconocimiento de la exención? ¿Tan fácil se lo vamos a poner al Estado, ávido de recaudar de donde sea, sobre todo en los tiempos que se avecinan?

A este paso se nos va a caer el pelo como un día se le ocurra al Ayuntamiento cobrar de verdad por la explotación de la vía pública (léase carrera oficial) y no la tarifa simbólica que la Gerencia de Urbanismo presenta al pago. Como seamos tan bizcochables a las primeras de cambio se pondrá también a la cola la SGAE, que fácilmente puede reclamar sus derechos por la interpretación de las marchas en la carrera oficial. ¿Y si después de cobrar el IVA del 21% resulta que el Consejo obtiene el tipo reducido del 10%? Habría que organizar la devolución a los abonados. Un lío, este fantasma solo trae líos y genera muchas dudas... Demasiadas.

El dinero es un asunto recurrente en el mundillo de las cofradías. Como lo fue la aplicación de la normativa de protección de datos, el registro de las imágenes, la heráldica y los títulos, o por supuesto la igualdad. Lo repetimos por enésima vez porque se demuestra de nuevo: nada de la sociedad actual es ajeno al mundo de las hermandades. Y ahora se entiende perfectamente eso de que Hacienda somos todos. Incluidas las cofradías. Para que después digan que son poderosas. Si nadie da la cara por ellas desde luego que no lo son.

Oído en un bufete

La escena está marcada por la gran cantidad de libros que nos rodean. Hay libros de leyes y publicaciones de todo tipo. Un mobiliario de época, nada de Ikea. Han llegado muchos obsequios navideños, entre ellos una botella de whisky de Malta. Por supuesto hay cuadros de vírgenes, de familiares y la figura de un nazareno .El teléfono móvil no para de vibrar, pero el anfitrión se limita a mirar la pantalla y no responder. “Mira, tú dirás lo que quieras pero esto de la consulta de Murcia que nos vincula me parece que es un asunto muy turbio. No me gusta nada de nada. ¿Sabes que la consulta es de 2016? ¿Por qué sale precisamente ahora? Es que si nos ponemos a pensarlo bien estamos fuera de juego ya al menos tres años. Aquí, mi querido amigo, me faltan datos que me temo que iremos sabiendo irremediablemente. Caerán por su propio peso”. Suena el móvil de nuevo: “Tengo que contestar, te veo luego. Pero lo dicho: me huele a lo de Dinamarca...”.

Los Estudiantes

Todo indica que veremos un piquete de la Legión de escolta del Cristo de la Buena Muerte el próximo Martes Santo. Sí, señor. La devoción de la Buena Muerte es honda entre los caballeros legionarios. No se olvide que el nuevo jefe de la Fuerza Terrestre lo es. Y que en tiempos el crucificado ya salió acompañado por legionarios, nada menos que por Millán Astray. Aquello se interrumpió por determinadas causas, como lo inapropiado de cantar El novio de la muerte durante la estación de penitencia. Pero ahora puede ser el momento adecuado para reforzar un hermoso vínculo. La cosa parece encarrilada.

El pertiguero

Primer golpe. ¿Tantos candidatos hay ya para ser hermano mayor de la Soledad de San Lorenzo? ¿De verdad? Esperemos que se alcancen acuerdos para evitar la pluralidad. Segundo golpe. ¿Quién se ha ido a Palacio a justificar la presentación de una candidatura para una cofradía del Miércoles Santo? Tercer golpe. Qué alegría saludar por la calle a Manuel Palomino, maestro de priostes, representante de la mejor priostía del Valle y el Silencio. Y ciriales arriba. Tarea importante pendiente antes de que finalicen las pascuas. La visita al Nacimiento de Trifón. Una maravilla, como de costumbre.

Política

El PP le ha visto el filón a la subida del precio de las sillas de la carrera oficial por la supuesta obligación de tener que repercutir el 21% de IVA. Es evidente que afecta a más de 30.000 usuarios. El principal grupo de la oposición ya le ha dicho al alcalde que baje el precio de la tasa por ocupación de la vía pública un 9% para compensar la subida de las tarifas que será necesaria para devengar el tributo. La verdad es que la polémica del IVA de la carrera oficial ha saltado en la peor fecha: a escasos días de que comience el período de la renovación y cuando los bolsillos están más mermados por los gastos de las fiestas. Apriétense el cinturón.

El Lagarto de la Catedral: "Cuentan, mi querido Fiscal, que monseñor Asenjo estuvo feliz en la recepción del día 24, donde contó que ya se encuentra mucho mejor y que se descubrió que el termo de su casa era un foco de legionela. Lo hizo con mucho humor. recomendó a todos poner los termos en vertical"