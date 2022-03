La muy saludable tertulia Consistorio

No todo es crispación, confrontación y gresca verbal en la política, aunque muchísimas veces lo parezca, sobre todo con los meses convulsos que llevamos sufrido aquí y muy lejos de estos lares. Es cierto que los Plenos municipales se calentaron mucho desde el tramo final del último mandato de Monteseirín. Muy atrás había quedado la sana costumbre de desayunar todos los concejales después de la procesión de la Virgen de los Reyes o incluso de confraternizar tras una sesión plenaria en los bares del entorno del Ayuntamiento. Por fortuna quedan brotes verdes. Y esta semana los hemos visto en la Abacería de San Lorenzo, el templo gastronómico de Ramón, que como los buenos párrocos de pueblo te abre las puertas él mismo aunque ese día haya cierre por descanso del personal.

El otro día se celebró la anual tertulia Consistorio, formada por señores concejales con un secretario del cuerpo de asesores del alcalde Muñoz. Concurrieron políticos de varios partidos, que ahí está la gracias, con la característica de ser todos de alguna cofradía o simplemente vivir la Semana Santa con intensidad. El teniente general Cabrera y Miguel Bazaga, por la versión más morado cuaresma del PSOE; del sector naranja acudieron Álvaro Pimentel, reconocido cofrade de la Quinta Angustia que porta la caña en la procesión del Corpus de la Magdalena, y Lorenzo López; los peperos Rafael Belmonte, de la Corona y el Cachorro, y Juan de La Rosa, discreto nazareno de Martes Santo en las galerías de la Universidad, y el muy tuitero, escritor y de IU, Daniel González Rojas (@rojosevillano en las redes), que ha debutado este año como legatario del inolvidable don Adolfo Cuéllar, un señor en toda regla que fue edil del PCE, abogado y gran cofrade.

Fueron reelegidos por unanimidad Rafael Belmonte como presidente de la tertulia y el comandante Bazaga como secretario. La tertulia es un ejemplo de “gran coalición” que ya quisieran los alemanes. Dicen que el mandato se va a hacer más largo que una Madrugada vivida de principio a fin en los palcos de la plaza. Un detalle que no pasó inadvertido es que en el mismo salón donde cenaron los señores munícipes habían almorzado con larga sobremesa la vicepresidenta Nadia Calviño, la ministra María Jesús Montero y la diputada Adriana Lastra con su correspondiente séquito.

A mediodía no sabemos, pero por la noche se vieron raciones de ensaladilla y huevos fritos con patatas que facilitaron las confidencias y el cultivo de una buena relación cordial (amistad ya en algunos casos) forjada por años como miembros de Corporación. Se habló de lo divino, de lo humano… y de lo mundano. Menos mal que Calviño no vio que en la tertulia Consistorio no hay mujeres... Si se entera corre a gorrazos a los dos suyos... y a los ajenos. Para el año que viene falta el representante de Vox. Y algún macero. Apúntelo, señor secretario.

La meditación de Carlos Colón ante el Cristo de la Fundación

Devoto discreto del crucificado del Jueves Santo, caminante tras el paso junto a su padre, el recordado don Antonio, aunque cayera un sol de justicia y se vaticinara una noche larga en la Magdalena, el Arco o San Lorenzo. La tarde del jueves no es para reservas porque hay un tiempo que vivir en la calle, pero con esa intimidad de la que sólo es capaz el sevillano fino: la de estar entre el público pero ir solo con uno mismo, que es una forma de ir con Dios. Carlos Colón pronunció ayer una meditación ante el Cristo de la Fundación en la capilla de los Ángeles, el sitio donde también tiene una cita fija cuando agosto arranca y en su columna La ciudad y los días nos recuerda la historia de la devoción mariana de los Ángeles. El acto de anoche fue un reencuentro con el mejor concepto de la Semana Santa, la que prima las sagradas imágenes por encima de todo y la figura de los hermanos como sostenedores de la cofradía en la hermandad y transmisores del amor por la Semana Santa en la familia. Una Semana Santa auténtica que no se vende al peso, sino que se basa en la fe, el sentimiento auténtico y la memoria.