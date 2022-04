Tres verdades sobre el Pregón

Lo mejor que he oído del pregón en el día posterior han sido tres comentarios que han clavado la esencia de un texto que, como mínimo, presenta la particularidad de ser cierto. Esto es, el orador dice la verdad, se cree lo que dice y ha vivido cuanto proclama. El primer elogio me lo dijo un ilustre tabernero: “Este hombre al comienzo nos ha metido los dedos bien hasta el fondo, ¿eh?”. El segundo me lo dijo un dirigente público no precisamente creyente:“La verdad es que Julio me ha hecho pensar en muchos momentos”. Y el tercero es de un compañero de profesión, que destacó que Cuesta es el primero que ha usado el silencio en su pregón. No es poco. Si el blanco pinta, el silencio proclama. Son los rescoldos de un gran día. Y no, el pregón no fue de menos a más. Empezó muy fuerte.