Casi no se ve el cartel en ningún bar. "Hoy es vigilia", reza todavía en algunos establecimientos los viernes de cuaresma. Y el Viernes Santo. Es una señal más del tiempo que vivimos con un significado desconocido por muchos. "Si comes carne tienes que dar un limosna", siempre dice alguien dispuesto al quite. "En Sevilla tenemos dispensa siempre que dejemos algo en el cepillo", añade el otro. Antes se publicaban en la prensa la lista de viandas que ofrecían reconocidos establecimiento los días de vigilia. Croquetas de bacalao, emparedados de salmón, empanada de atún, bacalao con tomate... No se ven ya esos anuncios. Pero todavía hay carteles que tienen hasta su belleza. Y muchos, muchísimos cofrades dispuestos a cumplir con el sentido de la vigilia.