Cs promete un "plan de choque" en limpieza para Sevilla como "antídoto a la mugre"

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Aumesquet, ha dicho este lunes en una visita a la Alameda de Hércules que "la primera medida" que tomará si llega a formar parte del nuevo gobierno de la ciudad será la puesta en marcha de un "plan de choque" para mejorar la limpieza en Sevilla. "Somos conscientes de que ésta no es una solución a largo plazo, pero sí la más necesaria y urgente para borrar de un plumazo la mugre que nos rodea", ha dicho.

A partir de ahí, ha señalado, la apuesta es "implantar otra serie de medidas que permitan mantener limpia la ciudad y eviten que se repitan imágenes tan desoladoras como las que se ven actualmente en la mayoría de los barrios", ha insistido.

Para Aumesquet "ha llegado la hora de rebelarnos contra esta injusticia" y de "cambiar el rumbo de las políticas que han fracasado desde dos pilares: profesionalizar y actuar". "No he pisado un solo barrio en el que no me hayan dicho que sólo se limpian las calles cuando hay una visita del alcalde", ha remarcado. Es más, "el otro día, en mi barrio del Cerro del Águila, me encontré a mi vecino y amigo Manuel con una escoba, barriendo la puerta de su casa, porque hacía semanas que no iba Lipasam", ha abundado. Así, ha señalado: "eso ocurre en Sevilla, la séptima ciudad de España que más invierte en la limpieza y que, sin embargo, es la tercera más sucia".

Por ello, se ha preguntado "hasta cuándo vamos a seguir soportando los sevillanos esta situación", que "no es más que la constatación de la ausencia de gestión que ha caracterizado a los últimos gobiernos municipales tanto del PP como del PSOE", ya que "han preferido colocar a sus amiguetes y afiliados al frente de Lipasam en lugar de a un gestor", ha indicado.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha advertido de que su intención es "reorganizar la plantilla para que sea más eficiente, creando unidades de barrio que tengan a su cargo calles y espacios concretos, y conozcan a los vecinos". "Además, vamos a dar mejores medios y una maquinaria a la altura del siglo XXI y de lo que se merece Sevilla, que, por supuesto, no estará, como ahora, guardada en un almacén", ha dicho

De igual modo, "vamos a acabar con las lastimosas imágenes de contenedores y papeleras rotos, con mugre y sin tapas". "Vamos a renovar con urgencia el mobiliario urbano destinado a mantener la ciudad limpia, aprovechando también las nuevas tecnologías que nos permitan sensorizar contenedores para evitar que se desborden de basura", ha insistido.

Aumesquet destaca que "trabajará" también para acabar con la "imagen de degradación que provocan los grafitis" y que tienen en la Alameda de Hércules "uno de sus mayores exponentes". En este sentido, ha anunciado que Lipasam se hará cargo de la limpieza de las pinturas vandálicas en los espacios públicos pero también, "y sin coste para los vecinos", de las fachadas de las casas afectadas. "En este asunto ya no valen más excusas, ni decir que esto es cuestión de tiempo, sino que hay que atajar de inmediato la suciedad que inunda todos los barrios", ha remarcado, al tiempo que ha reiterado: "ése es el compromiso de Ciudadanos y ésa será la primera medida que tomemos cuando este domingo los sevillanos nos den su confianza y estemos en el próximo gobierno de Sevilla".