Detenido el candidato del PCTE en San Juan de Aznalfarache cuando intentaba parar un desahucio

La Policía Nacional ha detenido este viernes al candidato del Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) en San Juan de Aznalfarache, Fran Sánchez, cuando intentaba parar un desahucio. Así lo ha denunciado el propio partido a través de sus redes sociales, mientras que la Policía no ha ofrecido información alguna sobre los hechos.

La plataforma interdistritos Barrios Hartos ha reclamado la puesta en libertad de Sánchez y el resto de detenidos y recordó que "Fran y los demás no estaban robando, no estaban agrediendo, no estaban atentando contra la salud pública, estaban parando un desahucio".

Para este sábado está prevista una movilización por el derecho a la vivienda a las siete de la tarde en el Parlamento de Andalucía.