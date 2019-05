PASA la campaña como pasa la vida en la letra de Garrido y con Romero San Juan al cante. La campaña que comenzó en los días de vino y farolillos se ha consumido en la ciudad de la indolencia. Sin ambiente, sin tensión, con una aparente apatía de los ciudadanos con respecto a lo que está en juego mañana domingo. Todos los sondeos dan por hecho que la cuota de indecisos es muy elevada y eso siempre genera una incertidumbre elevada por el resultado, no digamos ya por la posibilidad de que la participación sea baja. Los sevillanos votaron en diciembre, volvieron a votar en las recientes elecciones generales y mañana están convocados a las urnas por tercera vez en cinco meses.

Los últimos días han perdido fuerza las percepciones que más o menos estaban fijadas en el imaginario colectivo: la sensación de una victoria cómoda de Espadas, por lo que ya no parece que la reelección vaya a consistir en un mero paseo militar, el PP no se hundiría tanto como marca electoral como se vaticinaba en la noche de las generales cuando Casado se pegó un batacazo y Vox en el ámbito municipal no es visto como una amenaza, como sí lo fue en los últimos comicios.

Espadas ha estado hiperactivo en estos últimos días, especialmente consagrado al contacto directo con los ciudadanos, mostrando nervio por querer estar en todos los sitios. Ayer alternó con sindicalistas y cofrades y se fue de nuevo a los barrios. Pareciera que tomó nota de la posible desmovilización del partido por la baja afluencia de militantes y simpatizantes en el mitin central de la campaña, el celebrado el miércoles en el espacio exterior del Pabellón de la Navegación. Muy poco aforo para un partido de la historia y de la trayectoria del PSOE en Sevilla.

Es cierto que ningún partido se ha atrevido a grandes exhibiciones de músculo, sino a desayunos, reuniones con mesa y micrófono, mercados de abasto y muchos paseos callejeros a la búsqueda de las fotos con jóvenes y mayores. Por supuesto, ha habido más debates que nunca, pero ya se sabe que las audiencias de los debates en unas locales son reducidas, aunque tiene las gran utilidad de ver las estrategias más o menos vehementes de las formaciones políticas.

El candidato socialista a la reelección presentó al sindicato UGT-Sevilla su programa de empleo y economía para los próximos cuatro años, que pretende incidir en la reducción del desempleo –“que ya acumula una bajada del 20 por ciento en el mandato que ahora termina”– y en una diversificación de la economía que combine el apoyo a las pymes, los autónomos y el comercio minorista; la inversión en los parques industriales y los mercados de abastos y el impulso al emprendimiento de los jóvenes con el desarrollo de grandes proyectos empresariales. Espadas, que recogió las propuestas trasladadas por UGT, apuesta por consolidar y ampliar la plantilla municipal, aumentándola en servicios esenciales dentro de los márgenes legales posibles, un marco en el que ha insistido en que volverá a solicitar la derogación de la Ley Montoro, que restringe la contratación y tasas de reposición en los ayuntamientos.

En el Parque Alcosa difundió su programa en materia de vivienda, que incide en la promoción de VPO con la empresa pública municipal Emvisesa como protagonista, en las políticas sociales de vivienda, en las fórmulas alternativas a la hora de habitar y gestionar (coliving, cohousing o cooperativas) y en la rehabilitación de los barrios de Los Pajaritos y Parque Alcosa. Espadas, acompañado por la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, y la concejal socialista Adela Castaño, puso como ejemplo a Emvisesa de los avances conseguidos a lo largo del mandato que ahora expira: “Entre 2011 y 2015, durante el mandato anterior, en esta ciudad no había política de vivienda. Hoy tenemos un proyecto potente para la vivienda social en la ciudad y para adaptarnos a la demanda de viviendas a precios asequibles”.

El cabeza de lista del PP, Beltrán Pérez, se fue por diversos barros a recordar su programa de atención a los mayores, de seguridad y del Metro, entre otros temas. “Los mayores de la ciudad, serán los auténticos protagonistas”, dijo en Triana. Se comprometió de nuevo a devolverles la gratuidad absoluta y sin criterios de renta de la tarjeta de la tercera edad de Tussam. Después se trasladó a la avenida María Auxiliadora para defender su compromiso de ser el “alcalde que lleve por fin el metro” a Sevilla Este y Pino Montano hasta completar la red completa.