José Luis Sanz: "Me voy a dejar la piel para que Sevilla esté en el sitio que se merece"

A las 23:00 horas de la noche se montó la fiesta en la avenida de la Constitución. Cuando los resultados daban una victoria prácticamente clara al que oficialmente será investido como alcalde de Sevilla en junio, José Luis Sanz. Desde familias con todos sus miembros, pequeños y abuelos, hasta simpatizantes brindando con copas de manzanilla mientras comentaban la aplastante victoria de la formación a nivel regional. También ha habido algún grupo de turistas japoneses que miraban el balcón sede regional del partido con caras de estupefacción. Todos han aguardado casi una hora la salida del candidato del Partido Popular a la Alcaldía del Consistorio hispalense.

14, en referencia al número de concejales conseguidos; Queremos al alcalde; o, ¿dónde está José Luis?, han sido algunas de las canciones proclamadas con cierta impaciencia y alegría entre las multitudes que iban llegado poco a poco. Aunque el grupo de simpatizantes ha sido grande, queda muy lejos de la concurridísima fiesta del partido en la sede madrileña de Génova. El primero que ha salido a la calle ha sido el ahora eurodiputado y alcalde de Sevilla entre 2011 y 2015, Juan Ignacio Zoido. Entre risas no ha dudado en reconocer que esta vez se encontraba "más tranquilo".

No ha sido hasta prácticamente hasta las 23:30 horas cuando los dos hombres más esperados de la noche, José Luis Sanz y Juanma Moreno, han aparecido. "En primer lugar quiero dar las gracias al todavía alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que ya ha llamado para felicitarme", ha comenzado Sanz su intervención. También ha dedicado unas palabras al presidente de la Junta, porque "después de 600 días, que hayamos podido llegar a esta meta ha sido gracias al cambio político que él proclamó y que ha llegado a todos los municipios de Andalucía". En esta misma línea de agradecimientos, ha señalado que "las ganas de cambio y transformación" que ha percibido en todos los barrios durante la campaña, se han manifestado en el voto de más de "132.000 sevillanos".

"Quiero que Sevilla sea una ciudad a velocidad de crucero"

De este modo, Sanz ha manifestado su primer compromiso de convertir la capital hispalense en una Sevilla "más limpia, con más zonas verdes, y con la posibilidad de recuperar espacios que ha perdido en los últimos años. Quiero que Sevilla sea una ciudad a velocidad de crucero". Además, ha indicado que esta elecciones, "duras e intensas", no las ha ganado él, "sino un proyecto de futuro para todos, no sólo para los que me han votado". Ha finalizado su intervención, entre gritos de agradecimiento de su equipo municipal y de los representantes regionales, recalcando que se va "a dejar la piel para esta ciudad esté en el sitio que se merece".

"Hasta hace pocos meses nos decían que gobernar en Sevilla no era posible"

Por su parte, el presidente de la Junta ha arropado, más si cabe, al gran protagonista de la noche de elecciones en la capital hispalense. "Quiero agradecer a todos los ciudadanos que han hecho posible el sueño de transformar Andalucía. A todos los vecinos que, de manera mayoritaria, han mostrado su compromiso y apoyo", ha comenzado Juanma Moreno, quien ha hecho especial hincapié en que "hemos llegado a rincones donde hace años no podíamos penetrar y hemos conseguido gobernar en las ocho capitales de provincia".

Además, ha recalcado que este hito para el partido supone "un paso de gigante para que Alberto Núñez Feijóo ganes las elecciones generales". También ha hecho referencia al gran logro de la noche: recuperar el bastión socialista que ha sido Sevilla. De hecho, ha recalcado que "hasta hace muy pocos meses nos decían que la opción de gobernar la capital no era posible. Hoy gracias al esfuerzo de todo un equipo y de Sanz, que lleva más de 600 días pateándose la ciudad, lo hemos conseguido".