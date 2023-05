Las elecciones se morenizan

Casi hubo heridos la última vez que alguien salió al balcón de Génova, fue el 4 de mayo de 2021, Isabel Díaz Ayuso había convocado elecciones autonómicas en Madrid sin el permiso de Pablo Casado y arrasó, no tanto como Juanma Moreno hace un año, que obtuvo mayoría absoluta, pero arrasó. El PP de Madrid comparte sede con el nacional, en la calle Génova de Madrid, aunque el balcón es el púlpito de España. Los chicos de Teodoro García Egea impidieron el acceso al equipo de Díaz Ayuso, que pidió salir sola los primeros 30 segundos de locución, pero no la dejaron, aquellos celos de Pablo Casado eran tan freudianos que acabaron como el mejor drama de Shakespeare. ¿Quiénes estarán el próximo domingo en el balcón? ¿A cuál se subirá Juanma Moreno?

Las cartas de Juanma Moreno siguen llegando esta semana a los buzones. Una carilla es para Alberto Núñez Feijóo, la siguiente para el presidente de la Junta, que la firma como tal, y que aparece junto a un tipo, en tercer lugar, que es el candidato del PP a la alcaldía. Pongamos por caso, José Luis Sanz, en Sevilla. O Paco de la Torre, en Málaga. Van de secundarios. La campaña de la municipales se ha nacionalizado y en Andalucía se está morenizando, por lo que Juanma tendrá que salir a algún balcón el próximo domingo junto a algún ganador, porque buena parte del resultado del 28-M se debe a él. Ayer estuvo en Palma del Río, de donde ha salido lo mejor del socialismo cordobés y le pidió a los vecinos que hiciesen lo mismo que el año pasado, que escogieran su papeleta. En 2018, cuando casi nadie creía en él, presentó en este pueblo donde el Genil se une al Guadalquivir a todos sus candidatos al Parlamento andaluz, su visita guarda cierto simbolismo.

Supongamos que Juanma Moreno no gana estas elecciones en Andalucía por número de votos, pero recorta la diferencia con respecto al PSOE en los ayuntamientos, se tratará de una pequeña victoria que habrá que celebrar, las municipales son tan diversas que dan para alguna alegría. Menos Ciudadanos, a quien acaba de escapársele Luis Garicano para Reformismo 21, la nueva fundación del PP, todos encontrarán algún motivo. Si el PP alcanza al PSOE, será una gesta mayúscula, la segunda de Moreno. Entonces, tendría derecho a ocupar su sitio en el balcón de Génova, aunque sea figurado.

El PP superó sus crisis existencial en el congreso de Sevilla, donde Ayuso y Juanma Moreno elevaron a Feijóo después del asesinato de Casado y, de momento, la historia está saliendo bien, aunque debe concluir el próximo mes de diciembre con la entrada del gallego en Moncloa. Si no fuese así, el principal partido de la derecha entraría en una crisis de liderazgo, en la que el partido tendría que elegir entre Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, ambos tienen la ambición, aunque al malagueño no se le note.

Isabel Díaz Ayuso lleva días empeñada en diferenciarse de Feijóo a cuentas de la ilegalización de Bildu, que el líder del PP no cree posible, porque no lo es desde que ETA desapareció. A pesar de ello, y del pronunciamiento de la Fiscalía, insiste en plantearlo ante el Supremo. En la cuestión nacional, la presidenta madrileña opina del mismo modo que Vox, que a su vez es lo que piensa Cayetana Álvarez de Toledo, Ramón Tamames, Jaime Mayor Oreja o José María Aznar, por eso el partido de Santiago Abascal es secundario en las elecciones de esa comunidad, Ayuso gobernará sin ellos aunque no tenga mayoría absoluta. Y está a punto de conseguirla.

Juanma Moreno se parece más al conjunto de España que la madrileña, tendría menos aristas que ella en Cataluña y en el País Vasco, porque lo del PP en estas dos comunidades es dramático, va por detrás de todos, sin apenas representación, hasta el punto de que muchos analistas opinan que los populares no podrán gobernar el país sin una mínima huella en estos dos territorios. Pero Moreno va tranquilo, por su antecesora en el cargo sabe los peligros que encierran los saltos a Madrid.