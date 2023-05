Una oda a un proyecto (y un candidato) serio entre la 'gracia andaluza' de Feijóo

Ni Alberto Núñez Feijóo, que era la figura más aclamada por aquello de ser su primer acto de campaña en Andalucía, ni José Luis Sanz, protagonista del acto como candidato a la jugosa Alcaldía de Sevilla. Quién esté sábado ha tomado la palabra tras el alargado aplauso con el que fueron recibidos los líderes políticos por los más de dos mil asistentes, según las cifras oficiales, a su llegada al escenario ante un auditorio, el del Cartuja center, en el que no cabía un alfiler, ha sido Juanma Moreno.

El "histórico" presidente de la mayoría absoluta del Partido Popular en Sevilla, como se defendió más tarde en distintos momentos por los tres intervinientes en el acto.

Banderas andaluzas en alto, algunas de España y otras tantas en las que podía leerse Sanz, alcalde de Sevilla, Moreno arrancó el acto tras otro sonoro aplauso. Serían muchos los que arrancaría luego al público en los aproximadamente 30 minutos que duró su discurso. Y lo hizo, aprovechando la zona de la ciudad elegida, la Isla de la Cartuja, alabando dicho enclave, con alusiones a la Expo 92, pero sobre todo al desarrollo empresarial del Parque Científico Cartuja. "Con 550 empresas y una facturación de 3.500 millones de euros y donde trabajan 25.600 personas de diversos sectores es todo un ejemplo de cómo se desarrolla Andalucia", defendió.

A continuación fijó su discurso en el candidato al que estaba dedicado este acto. "Le dicen mucho que es muy serio, pero mejor un gestor serio, que se toma en serio los problemas de los sevillanos, a uno que se ríe permanentemente", ha dicho en claras alusiones al candidato municipal del PSOE, Antonio Muñoz, al que caracteriza, al contrario de Sanz, la sonrisa en su rostro con la que afronta las cosas.

Moreno ha defendido los 590 días que lleva Sanz "preparando un proyecto para Sevilla". "Organizado desde la base, escuchando a los vecinos y a los ciudadanos anónimos", insistió. Hizo alusión a sus años en Tomares, donde "protagonizó una transformación total".

El presidente andaluz aprovechó para enumerar sus logros. "Hemos desempolvado y sacado del cajón el proyecto del Metro, que estaba totalmente abandonado. Y cuando hemos puesto 600 millones para retomar la puesta en marcha de la línea 3, el Gobierno se ha visto obligado a poner otros 600", ha dicho.

También se ha referido al Estadio de la Cartuja." Nos lo encontramos abandonado y hemos hecho que haya sido sede de una final europea y es actual sede de la Copa del Rey y centro de actividades culturales y que antes no tenia. Es un gran impulso económico para la ciudad", ha remarcado. También habló del paro andaluz. "Hemos logrado la cifra más baja de parados de los últimos 15 años", ha abundado.

Concluyó redundando en la seriedad del candidato y su proyecto para Sevilla, la única gran capital de España en manos del PSOE. Moreno ha pedido el voto a todo los que eligieron la papeleta del PP en Andalucía el pasado 19 de junio, cuando le otorgaron la histórica mayoría absoluta. "Que lo vuelva a hacer para intentar que el cambio llegue a toda España. Los cambios no se pueden hacer sin el apoyo de los ayuntamientos y las diputaciones. Coger la papeleta de cualquier candidato del PSOE, es darle apoyo a Pedro Sánchez. Aquellos desencantados con su política,no deben coger esa papeleta", ha insistido.

Y, paradójicamente, estando en Sevilla, junto a dos andaluces, quien vino a poner la nota de humor fue un gallego. El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha empezado su propia carrera electoral contra Pedro Sanchez y ha tirado del cancionero popular para recordar las "mentiras" de Pedro Sánchez. Se ha mofado así se las políticas del presidente del Gobierno tirando del cancionero popular y soltando toda una retahíla de bulos del socialismo, y terminando cada una de ellas con el ya famoso tralará.

"No gobernaré con Podemos. Tralará. No cederé al independentismo. Tralará. Con Bildu no vamos a pactar, se lo digo cinco o veinte veces. Tralará. No habrá rebajas por la Ley del sólo sí es sí. Tralará. No habrá indultos a los independentistas. Tralará. Mantendremos el delito de sedición, incrementaremos las penas de corrupción y tipificaremos el delito de referéndum ilegal. Tralará. Construiremos 20.000, 100.000, 50.000 viviendas. Tralará. Recuperaremos la neutralidad y el prestigio de las instituciones. Tralará. España crece más que ningún otro país. Tralará. Somos una potencia en creación de empleo fijo y estable. Tralará. La luz ha subido menos que en ningún sitio. Tralará. Los precios están bajando en los supermercados. Tralará. Y el PSOE gestiona mucho mejor. Tralará", concluyó al son de buena parte del auditorio. "Este arte me lo han enseñado en Andalucía", apostilló.

Con todo, Feijóo ha pedido el voto de los "desencantados" para que "el impulso de Juanma Moreno llegue también a los ayuntamientos".

Para terminar el acto, y haciendo gala de esa seriedad elogiada por el presidente andaluz, ya tras la euforia de la gracia andaluza del líder nacional, Sanz tomó la palabra en un tono gris al que nos tiene acostumbrados, para "hablar de Sevilla".

Seguridad, limpieza e infraestructuras han sido sus principales bazas, antes de pedir el voto "primero, a los que votaron a Juanma Moreno y le dieron la mayoría absoluta; segundo a los indecisos; y, tercero, a muchos votantes socialistas que están cansados de las políticas de Pedro Sánchez".