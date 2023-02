Muñoz sobre la Alcaldía de Sevilla: "Cuando un equipo gana, no se cambia al entrenador"

El alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha augurado este martes que la ciudad sufrirá "un parón" si tras las elecciones municipales el PP se hace con el gobierno local, defendiendo que actualmente la ciudad está "lanzada" y planteando con un símil futbolísticos que "cuando un equipo va bien y gana trofeos", no hay motivos para "cambiar de entrenador".

Durante una intervención en Madrid, Muñoz ha reconocido que es "consciente" de que tras la histórica mayoría absoluta de 58 escaños cosechada por el PP andaluz en las elecciones autonómicas del pasado junio, "como marca", el PP "puede estar en alza", si bien ha recordado que el presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, "no se presenta a las elecciones" municipales del próximo 28 de mayo.

"Confío en la madurez del electorado, como ha ocurrido tantas veces, para que a la hora de echar la papeleta piense en qué alcalde o alcaldesa lo está haciendo bien y presenta un proyecto de futuro", ha manifestado Muñoz, asegurando que está "convencido" de que revalidará el bastón de mando tras los comicios municipales de mayo, al contar con un proyecto de ciudad y transmitir "ilusión" a la sociedad local. Al punto, Muñoz ha advertido de que "lo peor que le podría pasar a la ciudad es un parón provocado por la llegada del PP", insistiendo en que "la ciudad está lanzada y no podemos permitir que la paralicen".

SIN CAUSAS PARA "CAMBIAR DE ENTRENADOR"

Recurriendo a términos futbolísticos, en ese sentido, ha planteado que "cuando un equipo va bien y gana trofeos", no hay motivos para "cambiar de entrenador". En paralelo, ha advertido de que "no se gobernar España sin mirar a Sevilla, no se puede gobernar la Junta de Andalucía sin mirar a Sevilla". "Necesitamos seguir con un liderazgo fuerte capaz de reivindicar ante cualquier administración pública, gobierne quien gobierne, y alcanzar a acuerdos con cualquier administración, gobierne quien gobierne", ha dicho.

En este marco, el regidor ha la "capacidad" de su gobierno local de llegar no sólo a acuerdos tanto con el Gobierno de España, gobernado por el PSOE y Unidas Podemos, como con la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, sean bilaterales o a tres bandas, sino también con otros grupos políticos de la Corporación municipal, como ha sido el reciente acuerdo con Ciudadanos para aprobar, en un año electoral como es el de 2023, el Presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla.

LEJOS DEL "RUIDO POLÍTICO"

"Hemos conseguido alejar a Sevilla del ruido político. Aquí gobernamos desde el diálogo, el acuerdo y el consenso. Por eso hemos logrado pactar presupuestos municipales todos los años, incluso en este año 2023 con el acuerdo firmado con Ciudadanos", ha remarcado.

"El Ayuntamiento no puede ser una sucursal ni de San Telmo ni de La Moncloa por los colores políticos de quien esté. Tenemos que continuar con nuestro propio liderazgo y reivindico sin complejos que somos la capital económica, cultural, administrativa y turística de Andalucía. Sevilla debe tener más financiación, inversiones y competencias como capital de Andalucía y como tercera área metropolitana de España. Es la hora de Sevilla. Es el año de Sevilla. Vamos a mirar de tú a tú a Madrid, Barcelona y las grandes capitales europeas", ha dicho respecto a su demandada ley de capitalidad.

"Sevilla está en un punto de inflexión. Hay que remontarse a la Exposición Universal de 1992 para comprobar el volumen de recursos públicos y privados que se están desarrollando. Estamos sentando las bases para afrontar los grandes desafíos del siglo XXI: la transformación digital, la lucha contra el cambio climático y la reducción de las desigualdades", ha reiterado el primer edil socialista de Sevilla.

PROYECTOS EN MARCHA

Entre los grandes proyectos industriales de Sevilla, Antonio Muñoz ha recordado que la ciudad será sede de la Agencia Espacial Española y ha asegurado que el Ayuntamiento aprovechará al máximo las oportunidades de inversión que acarreará. "Vamos a configurar un gran polo empresarial, académico y de investigación en el sector espacial y aeronáutico aprovechando el impulso de la Agencia Espacial Española, con incubadoras de empresas, campañas de atracción de grandes inversiones y el desarrollo de centros de investigación", ha explicado.

El alcalde, asimismo, ha defendido que una de las grandes estrategias de la ciudad es el impulso a la cultura. "Estamos conformando un gran eje cultural en Sevilla basándonos en nuestro patrimonio: Atarazanas, Artillería, Fábrica de Tabacos, Pabellón Real y ampliación del Bellas Artes van an a ser un motor económico para la ciudad", ha comentado.