Olona creó escuela

En España hay 67.721 concejales y, claro, todos no iban a salir tan serios como José Luis Sanz, el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla. Ismael Beiro, candidato en la ciudad de Cádiz por sí mismo, está en el otro extremo. La periodista Soco López lo entrevista en el bar Las Banderas, en pleno barrio de la Viña, y le pregunta si es feminista. Beiro se explaya sobre las virtudes femeninas, una sarta de cursiladas a cual más grande, un pasodoble al estilo de Martínez Ares, y Soco López, que es una magnífica entrevistadora, le repregunta: "¿Pero es usted feminista?". Y Beiro responde: "Yo soy de Cádiz".

Esa fue la misma respuesta que el cantaor y fabuloso cuentista Ignacio Ezpeleta le soltó a Federico García Lorca cuando ambos trabajaban en Las calles de Cádiz, un espectáculo flamenco del poeta granadino. "Ignacio, ¿y tú de qué vives?" "¿Yo? Yo soy de Cádiz." Traducido: te voy a dar la coba más grande, pero te va a encantar. El PP confiaba en Beiro por si Bruno García no sacaba la mayoría absoluta, pero ahora tendrá que mirar a Vox, porque Ismael está a punto de cometer una olonada, le falta el disfraz de piconero para emular a la anterior candidata de Vox.

Tiene amigas, madre y abuelas…Ismael Beiro: ni machista ni feminista, tonto. pic.twitter.com/0F4aM6mGze — Néstor Shuttlesworth (@todokadiz) May 17, 2023

El otro gracioso del día es Emiliano García Page, el presidente socialista de Castilla y La Mancha, un hombre que se debería de recoger por las tardes para no hacer tanto el ridículo. Va de olonada en olonada, es más serio cuando se mete con Pedro Sánchez. A su candidata de Talavera de la Reina la apabulló en un mitin con la amenaza de buscarle un novio, pero ahora quiere encontrarle uno a su hija. "Ella estudia el cuerpo humano en Medicina, pero quien hace las prácticas es su hermano", y el tipo se ríe, "él es de raza", apunta.

📢 «Yo se lo digo a mi hija: 'Tú estudias el cuerpo humano en Medicina pero las prácticas las hace tu hermano'»Page genera polémica tras hablar sobre la vida sexual de sus hijos en un mitin: https://t.co/W1e2pcNUTm pic.twitter.com/BUjSAuHZOF — El Debate (@eldebate_com) May 17, 2023

El antisanchismo ha perdido a uno de sus baluartes y el PP, a uno de sus potenciales aliados en Cádiz. Los populares andaluces van lanzados con Juanma Moreno de líder, y vuelven a vislumbrar una victoria por número de votos en las ocho capitales de Andalucía. Sevilla es la única en la que tienen duda, pero creen que en Huelva se producirá un vuelco, Pilar Miranda, su candidata, sostiene que ganará al alcalde Gabriel Cruz. Miranda no es como Beiro, pero ella también es de Huelva. Muy choquera. Pueden ser apuestas de campaña, pero hay un hecho evidente: la implicación del presidente de la Junta es total, y siendo casi el único valor que tiene ahora el PP andaluz, no va a empeñarse en lo que podría ser un fracaso personal.

Juanma Moreno podría haber dejado esta campaña al capricho de los vientos de la opinión pública, para él sería un win-win: si el PP andaluz ganase en votos, sería gracias a él; y si perdiese ante el PSOE, se demostraría que el valor diferencial del partido es él, que viene de ganar unas autonómicas por goleada. Pero no es así, Juanma Moreno ha debido ver que hay una oportunidad de ganar, si no en votos, sí en las capitales, y su implicación personal es absoluta.

Es una apuesta parecida a la que ha hecho por Marifrán Carazo en Granada. Aunque el alcalde socialista Paco Cuenca está haciendo una buena campaña, necesitará a los aliados de la izquierda para gobernar, pero Granada no es de izquierdas, ese bloque no va a sumar, con lo que a Marifrán le bastaría con Vox. Y eso si no obtiene la mayoría absoluta. Claro que Cuenca, que abrió la campaña con otra gracieta, ésa de vamos a poner a Granada mirando para Cuenca, es un hombre de resultados impredecibles, habrá que esperar al 28-M.

Almería, Córdoba, Málaga y Granada están dibujadas en azul en el cuartel general del PP, son de mayoría absoluta, y esperan ganar por votos en Cádiz y Huelva, aunque Sevilla se les está resistiendo. Un espaldarazo más como las listas de Bildu y terminará por desmovilizar al electorado de izquierda en su justa medida para ganar, porque ése es el efecto que está teniendo lo de Otegi: desanima a los votantes socialistas, refuerza en primer lugar a Vox y algo menos al PP, pero el resultado es magnífico para los populares.