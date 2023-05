Teresa Rodríguez: "Este modelo turístico no nos da de comer ni nos deja vivir"

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y la candidata de la formación a la Alcaldía de Sevilla, Sandra Heredia, han denunciado este martes en la plaza de la Alfalfa el círculo vicioso que provoca el turismo masivo en el centro de la ciudad para la vida de sus vecinos.

Teresa Rodríguez ha destacado como dato curioso que "Andalucía y Canarias son las dos comunidades donde menos familias pueden permitirse irse dos semanas de vacaciones, precisamente dos destinos turísticos de primera". Esto habla, añade Rodríguez, de "un modelo económico absolutamente fallido que no nos permite hacer dos cosas básicas: comer del turismo y que el turismo nos deje vivir".

Y señala las razones por las que este modelo es pernicioso. "El turismo no nos da de comer porque ha facilitado que acaparadores de viviendas que vienen de fuera, que no viven ni son de aquí, están comprando vivienda en los centros turísticos de las ciudades y en los pueblos de costa, y estén solamente cobrando dinero de la renta y pagando 3 euros la hora a las trabajadoras que van a hacer las camas y a meter las llaves. Esto debería estar directamente prohibido, esto es un atentado contra el derecho de vivienda de la gente y hace que el modelo turístico deje renta a las personas que alquilan", destaca.

Otro efecto negativo es que no hay oferta de alquiler y se encarece todo en el barrio. "Eso deja precariedad, por sueldos miserables, y carestía en el acceso a la vivienda y en los suministros básicos porque los productos de los supermercados de esas zonas también se encarecen. Y ahora la guinda del pastel: las grandes superficies y las franquicias hacen el negocio porque la Junta de Andalucía declara zonas de especial afluencia turística, como el que manda una condena bíblica: ya hay liberalización de horario con el que el pequeño comercio no puede competir con las grandes superficies y los trabajadores de las grandes superficies deben trabajar los sábados y domingos a cambio de los lunes y los martes".

"Un modelo donde las rentas del turismo se queden aquí"

"Hay zonas de las ciudades turísticas que se miran al espejo y no se conocen, que han cambiado completamente su identidad. Tiene que haber un modelo ordenado, donde las rentas del turismo se queden aquí, donde los empleos que se den sean de calidad y donde podamos tener acceso a una vivienda cuando vivimos en los sitios donde los demás vienen a descansar. Y eso lo puede hacer el ayuntamiento, y lo hemos demostrado en Cádiz, que no da una licencia más hasta que no hagamos un estudio sobre el impacto en los precios del alquiler de la vivienda turística, a pesar de que nos ha costado muchos años convencer al PSOE para sacarlo adelante en el pleno".

"La Junta de Andalucía, el PP, haciendo de abogado de los acaparadores de vivienda, no lo puso en los tribunales y en esta semana hemos ganado ese pleito: los alcaldes pueden ordenar el derecho a la vivienda en sus ciudades y el empleo de la vivienda con fines turísticos", denuncia.

Sandra Heredia: "sin ayuntamientos valientes no vamos a conseguirlo"

La candidata de Adelante Andalucía a la Alcaldía de Sevilla, Sandra Heredia, ha denunciado la turistificación en Sevilla, con ejemplos como la Alfalfa, donde "más del 60% de las viviendas son con fines turísticos, lo que provoca que perdamos la identidad de nuestros barrios, nuestros servicios públicos, que nuestras vecinas ya no puedan vivir aquí, pérdida del comercio local. Sevilla tiene que dejar de ser dos Sevillas, la de los turistas y la Sevilla donde vive la gente".

La propuesta de la formación es el Plan Respiro turístico: en los próximos cuatro años no dar una licencia más de viviendas de fines turísticas y una auditoría para saber la situación que hay en la ciudad. "En Cádiz, se ha conseguido atajar este problema a través del PGOU, si no somos valientes desde los ayuntamientos no vamos a conseguirlo", ha remarcado Heredia.

"Frente a las grandes empresas que se lleva los grandes beneficios del turismo, estamos perdiendo el comercio de la ciudad y nuestras vecinas y vecinos están abandonando los barrios, y los jóvenes no pueden adquirir una vivienda en alquiler ni disfrutar de ella", denuncia.