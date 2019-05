Una campaña sin grandes líderes y cardiosaludable

Quedan seis días y del elenco de candidatos a la Presidencia del Gobierno sólo ha venido Pablo Iglesias. El líder morado registró una entrada de público muy mala el pasado sábado. Anunciarse en un jornada sabatina de mayo en Sevilla, con el hartazgo electoral que se percibe en el personal, con el sol en lo alto, las celebraciones familiares y en una ciudad que está a una hora de la playa, es resignarse al cuarto de entrada. Sólo Vox llena (o llenaba) los mítines.

Manuel Fraga y Blas Piñar también ponían las plazas y recintos hasta la corcha de público. Dos reconocidos oradores que nunca gobernaron en democracia. Los considerados grandes líderes se están cuidando mucho en estas municipales. En el PSOE dicen que Pedro Sánchez podría venir el miércoles a la tierra de Susana Díaz, quien se dedica, por cierto, al papel de entusiasta turronera: de pueblo en pueblo, pero lejos de momento del candidato Espadas.

En el PP es mejor no preguntar por Casado. Ni está... ni se le espera. Nadie lo dice en voz alta, pero todos consideran en los corrillos que no es conveniente que venga. Casado es a Beltrán Pérez lo que Susana a Juan Espadas. ¿Se han fijado , por cierto, en que ningún ex alcalde del PP ha dicho ni pío en esta campaña? Zoido ejerce de aspirante al Parlamento de Bruselas, pero rehuye el debate municipal. Lo máximo que ha hecho es ejercer de libre oyente en la primera fila de un acto sobre la mujer el pasado viernes. Y de Soledad Becerril se espera un gesto de apoyo al candidato. Un guiño, una foto, un pequeño espaldarazo. En su día lo tuvo con Juan Ignacio Zoido cuando era el candidato a la Alcaldía. Atrás quedaron los días de ministros del PP paseando por Sevilla siguiendo siempre la misma liturgia: visita al barrio de turno, fotografía en la barra de un bar con los primeros de la fila y un batiburrillo de segundones en el fondo de la foto o revoloteando en torno a un velador alto junto con los escoltas.

El PP, Ciudadanos y Adelante Sevilla cumplieron ayer con el otro precepto dominical: hacer deporte. Cuidaron el corazón. Vox juró bandera, que dicen que es otra forma de cuidarlo.

No se nos olvida que sí ha venido Inés Arrimadas, pero ella no ha sido, por ahora, candidata a la Moncloa. Arrimadas es quizás la dirigente con mayor prestigio en el desprestigiado mundo de la política. Vino a alumbrar a Pimentel, necesitado de elevar su grado de conocimiento por la vía exprés. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía lamentó ayer que “Sevilla carece de un sistema de movilidad sostenible como consecuencia de la ineficaz política presupuestaria” del gobierno de Espadas, que “no ha sido capaz de ejecutar el presupuesto en esta materia, como en otras muchas”. Pimentel sigue arreándole directamente al candidato a la reelección. “Cuando el PSOE llegó a la Alcaldía constituyó una Mesa de Movilidad y anunció a bombo y platillo un Plan de Movilidad Sostenible del que sólo se han conocido unas encuestas que no dicen otra cosa más que lo que ya saben todos: que la ciudad necesita una red completa de metro, un transporte urbano más rápido y mejor conectado entre los barrios, el Cercanías entre el aeropuerto y Santa Justa, así como una ampliación y mejor mantenimiento de la red de carriles bici”.

Pimentel participó en el denominado ‘Pedaleo Ciudadano’ por la ciudad. La coalición Adelanto Andalucía organizó algo parecido, pero con nombre distinto: bicicletada. Y el candidato del PP, Beltrán Pérez, practicó nada menos que piragüismo. A falta de grandes líderes, todos a vivir un domingo cardiosaludable. El PP cree que los deportistas sevillanos “tienen que encontrar en su alcalde a su principal aliado a la hora de practicar el deporte”. ¿Recuerdan que un día lo vimos practicando boxeo? Pérez se comprometió “a la excelencia y calidad en la práctica del deporte en el río, en las instalaciones deportivas del Instituto Municipal de Deportes y, sobre todo, a proteger a esos deportes minoritarios a los que nadie echa cuenta, pero que practican miles y miles de sevillanos”.

Pimentel ahondó en las deficiencias del carril bici. “Hoy, una vez más, se ha podido comprobar que está mal conservado y que tanto el mal estado del pavimento como la invasión de ramas de árboles sobre el mismo por la falta de poda hace peligroso circular por estas vías”. Pimentel recordó que su partido “siempre se ha apostado por la movilidad sostenible en la ciudad, por el mantenimiento absoluto del carril bici y la mejora y ampliación de la red”, anunciando que “se va a impulsar de manera definitiva la construcción de la conexión ciclista entre Valdezorras y Alcosa, además de comprometernos a ejecutar el cien por cien de las partidas para su mantenimiento”.

Los de Adelante Sevilla se comprometieron a recuperar el polémico Plan Centro, el que impuso Monteseirín y Zoido suprimió. La coalición de izquierdas promete que impulsará medidas “para que en Sevilla no haga falta usar el coche”. Limitará “el acceso del tráfico motorizado al Casco Antiguo”. Y dará “un fuerte impulso a las políticas en favor de la bicicleta para que la capital hispalense vuelva a ser una referencia internacional en movilidad sostenible”.