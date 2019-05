Cada uno a por los suyos

TÚ al centro y yo a los barrios. Los grandes comienzan a ser conservadores a la hora de buscar los votos. Espadas se abona a su feligresía, toda la mañana con quienes mejor lo conocen. Sus vecinos de Miraflores. Se hartó de sonreír y dar abrazos, apretar manos y dedicar buenas palabras. Una mirada, un voto. O eso dicen los gurús de la comunicación política para ganarse el sueldo. En Sevilla no hay tensión electoral. No se nota, no se siente, no está en el ambiente.

En Madrid hay ganas de votar. Nos falta una Carmena que anime el cotarro. La vida municipal ha sido plana. Y por tanto nos corresponden unas elecciones igualmente planas. No hay que tumbar ninguna mayoría absolutísima, no hay ultraderecha. Todo el mundo coincide en la alta cifra de indecisos. Ojo, no se deben confundir los indecisos con la abstención. Para el domingo se anuncian 33 grados. No es que se trate de un calor sofocante, pero la jornada no será fresquita. Si Espadas se dedicó a su feligresía, Beltrán Pérez se dio un paseo por la calle Feria, con parada incluida en el popular mercado. Se metió dentro del puesto junto con el ex alcalde Zoido. Allí se retrataron entre quesos, jamones, almendras a granel y una fotografía de la Virgen de la Esperanza. Hace dos años que el PP maneja un informe sobre la exigencia de conservar el electorado propio. En estas elecciones no se esperan transferencias de votos entre los grandes.

Cada uno se trabaja lo suyo. El PSOE debería arañarle apoyos a los chicos de Adelante Sevilla, pero los guiños de Espadas a la derecha sociológica pueden frenar esa tendencia. El PP aspira al retorno de voto, a recuperar a quienes se fueron con Vox en las generales. El último vídeo pepero sobre Los Remedios confirma el objetivo de taponar la sangría de votantes que se fueron a la formación de Abascal. “Quiero ser el alcalde que cumpla con Los Remedios”. Nunca antes un dirigente del PP había tenido que cuidar tanto el principal distrito de la derecha en Sevilla. Todavía duele el bajón del 10% de participación en los comicios de 2015. Pero, ojo, entonces el personal de derechas, el que nunca meterá la papeleta del PSOE, no tenía tantas opciones para votar.

Zoido en escena

Zoido, número cuatro en las listas europeas, sacó el hisopo en la calle Feria y bendijo a Beltrán Pérez. Dijo en términos culinarios que el “maridaje” entre Beltrán y el presidente Moreno puede ser perfecto para Sevilla. Por algo estaban rodeados de viandas . “Hoy Beltrán Pérez es el único candidato que está generando esa ilusión y esperanza que va a hacer que el próximo día 26 las urnas de las municipales en Sevilla estén llenas de votos del PP. Estoy convencido de que va a ser así y que serás el próximo alcalde del PP de Sevilla”.

Pérez se proclamó el “alcalde de los autónomos, de los comerciantes, de los pequeños empresarios y de los taxistas”. Y aseguró que se encuentra a muy poca distancia de conseguir la Alcaldía, evidentemente sería por medio de un pacto a la andaluza. Ciudadanos, por cierto, no desvela sus apoyos posteriores a las elecciones, pero sigue cargando contra Espadas.

Espadas estuvo en Miraflores y Triana. Y se reunió con los jóvenes empresarios y autónomos, a los que explicó sus programa con su lenguaje técnico: “Queremos que haya un equipo específico multidisciplinar para reforzar el apoyo al profesional emprendedor y autónomos en la ciudad. Son cada vez más quienes lanzan un proyecto en la ciudad y el Ayuntamiento debe tener un equipo amplio y plural que se centre en ese modelo de negocio en materia de tramitación, búsqueda de financiación, apoyo o establecimiento de sinergias”.Estuvo arropado por la secretaria general del PSOE, Verónica Pérez: “Estamos convencidos de que habrá una gran movilización el 26 de mayo para apostar por creación de empleo, de riqueza y de oportunidades. Vivimos en una ciudad que con la gestión de Juan Espadas se ha situado en el mapa y tiene muchas más posibilidades de las que tenía hace cuatro años”.

Espadas se sacó de la chistera el anuncio de una oficina de atención comercial para la promoción de los negocios de barrio y otras medidas tecnológicas nunca vistas antes en el Ayuntamiento. Por supuesto aludió a las subvenciones para la modernización de los negocios y, cómo no, a la agilización de las licencias, que es una promesa siempre de todos los partidos políticos.

Conforme pasan los días se nota el desgaste de las ideas. O quizás los dos grandes partidos están reservando la cohetería para el final. Siguen sin aparecer ninguno de los cuatro magníficos con capacidad para abrir telediarios: Sánchez, Casado, Rivera y Abascal. El presidente del Gobierno parece que, por fin, acudirá a Sevilla mañana miércoles, donde apoyará a Juan Espadas y a la candidata sevillana a las europeas, la ex consejera Lina Gálvez.

Vox envía una carta a las hermandades

La candidata por Vox a la Alcaldía de Sevilla, remitió una carta a las hermandades augurando una mayoría parlamentaria que derogará los artículos de la Ley Andaluza de Memoria Histórica que “amenazan la libertad de las Corporaciones para usar libremente su patrimonio y enseres”. La candidata expresa su preocupación por la privacidad e intimidad de los hermanos y devotos que participen en actos de culto “denunciados por radicales que sólo buscan el enfrentamiento civil”. En el contexto de esta carta se halla la polémica por el uso de un fajín de Franco que hizo la Hermandad del Baratillo el pasado Miércoles Santo. Aunque Vox no alude directamente a este caso en ningún momento.