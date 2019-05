Fritos de impuestos. Así asegura el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Beltrán Pérez, que están los mercados y el pequeño comercio. El alcaldable ha presentado este lunes, junto a Juan Ignacio Zoido, en el Mercado de Feria, dentro de uno de los puestos, las medidas fiscales del PP para los mercados de abastos y el comercio junto a un plan de apoyo al emprendimiento.

"Hoy en unos mercados que se mueren hay que tomar medidas. En un comercio frito a impuestos, falta de atención municipal y cada vez con más restricciones legislativas, el PP quiere sembrar la semilla de la esperanza, de la esperanza que sus negocios van a salir adelante, esperanza de quien quiera emprender en Sevilla va a tener en tiempo record la posibilidad de abrir un negocio con una declaración responsable para que emprender en Sevilla no sea una tortura, para que no sea todo obstáculos, demoras y perdidas de oportunidades", ha destacado el candidato de estas elecciones municipales.

En este sentido, Beltrán Pérez ha reiterado que "desde la oposición con la capacidad transformadora que tiene el PP, desde la oposición hemos conseguido que el actual gobierno asumiera la bajada de 4 tipos impositivos a los comerciantes de los mercado de abastos. Uno que baja el 50% de la cuota de actividad en el que caso de baja por enfermedad, embarazo o situación de incapacidad".

"Si soy alcalde me verán en la inauguración de un pequeño comercio en Triana, de un puesto en un mercado de abastos en la calle Feria, en un comercio en Bellavista, me verán en la apertura de una zapatería en el Cerro. Me verán donde están los miles de autónomos que hay en Sevilla que todos los días trabajan muy duro para llevar un sueldo a casa", ha destacado.

El alcaldable popular también se acordó de los taxistas. "El magnífico sector del taxi que tenemos en Sevilla. Nuestros taxistas, gente que trabaja duro en un servicio público protegido por el ayuntamiento como son los taxistas. Los vamos a hacer más competitivos, les vamos a dar las herramientas para que compitan y cada vez los ciudadanos quieran optar más por el medio de transporte tradicional y que son ejemplo de servicio público cuando atiende a una persona que le da un infarto, cuando atienden a una persona que se cae o cuando son los primeros en acudir a un accidente de circulación", ha manifestado Beltrán Pérez.