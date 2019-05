Y a la mitad de campaña, el presidente autonómico se sevillanizó. La Junta acude en socorro del principal candidato en Sevilla. ¡Por fin llegan los aliados de Málaga que controlan San Telmo! Beltrán Pérez pudo contar con el apoyo expreso de Moreno Bonilla, que acudió a un encuentro electoral con mujeres para augurar nada menos que la formación de un tándem entre ambos para ejercer una política reformista en la capital andaluza. La cosa sonó a aquello de la conjunción planetaria entre Obama y Zapatero, pero en la calle Betis y de menor nivel.

Moreno se dirigió a Beltrán y se puso él mismo como ejemplo a la hora de valorar las encuestas y los análisis que dan por segura la reelección de Espadas: “A mí me decían lo mismo, que no había nada que hacer, y ahora soy presidente de la Junta”. La verdad es que Moreno vio el pasado diciembre cómo algunos destacados compañeros de partido preparaban su funeral político en la sede de Génova y cómo los mismos le daban días después la enhorabuena por alcanzar la Presidencia de la Junta. Un caso insólito. O no, que diría su admirado Rajoy.

Beltrán recibió la bendición pública del presidente a la vera del Guadalquivir, con Javier Arenas y Juan Ignacio Zoido de padrinos, sentados ambos en primera fila. Todo en aparente armonía. Todos sonrientes como en un anuncio de Profidén. Ya lo decía Felipe González. En tiempos de crisis solo cabe una receta: “Cuando las cosas van mal, militancia pura y dura”.

El candidato Pérez ha jugado una de sus principales bazas, el apoyo de la Junta, un arma inédita en las filas del centro derecha sevillano. Tampoco es que tenga muchos recursos. Moreno, que conoce bien las habilidades del alcalde Espadas, quiere que Sevilla “recobre el esplendor” y que la ciudad “salga del letargo”. En San Telmo se buscan aliados que “sintonicen” con el gobierno del cambio, por lo que Beltrán Pérez es visto con buenos ojos en los despachos del palacio. Lógico. El discurso político del PP no puede dictar otra cosa. El presidente asegura que cada día ve “más crecido” al candidato del PP y que ya “todo el mundo cuestiona” que Espadas vaya a ser el alcalde: “Empiezan a reconocer que esto está muy igualado”. Entre las mujeres intervinieron la presidenta provincial, Virginia Pérez, y Ana Jáuregui, profesional independiente integrada en la lista municipal.

Beltrán Pérez continuó con sus críticas directas a Espadas, al que sigue retando a un debate a dos. Y dedicó el resto del día a cultivar apoyos en el barrio de Los Remedios. Los estudios internos del PP dictaminan la necesidad de conservar el electorado propio. El partido de la gaviota sabe que no están los tiempos ni el propio partido para aspirar a robar sufragios de la izquierda, por lo que urge conservar el apoyo de los que siempre han votado al PP. Por eso, Pérez se proclamó ayer como el alcalde que cuidará de Los Remedios, sabedor de que el vecindario de esta zona siempre se queja de estar olvidado por los gobiernos socialistas, que ven el barrio como el feudo de la derecha, y por los del PP, que se acomplejan y no invierten en sus calles. “Seré el alcalde que cumpla con el barrio de Los Remedios, que atienda y escuche los problemas de todos los vecinos”.

Espadas atiza a Beltrán por sus amistades con Vox. Y Beltrán exige al alcalde que diga si pretende gobernar con la “izquierda radical”. Quedan nueve días de campaña y oiremos y leeremos estas mismas acusaciones hasta el hartazgo. Espadas se fue a a Pino Montano a reforzar el compromiso del PSOE de reforzar e incrementar el plan de ayudas para la instalación de ascensores puesto en marcha por primera vez en este mandato con “un modelo pionero” en España. Los socialistas siguen cuidando los grandes barrios de la ciudad, los que pueden darle la participación alta que necesitan para blindar la Alcaldía.

El PSOE, en Pino Montano

El candidato socialista anunció que el presupuesto que se ha destinado a este proyecto se va a ampliar en el próximo mandato con el objetivo de alcanzar un mayor número de hogares siguiendo siempre criterios sociales a la hora de determinar las prioridades de intervención, y así dar respuesta al mayor número posible de familias. Junto a estas medidas, el programa electoral de Espadas prevé la apertura inminente de la nueva oficina de rehabilitación de viviendas que estará ubicadas en el barrio de San Jerónimo, también en el distrito Norte, junto a la Oficina Municipal por el Derecho a una vivienda digna, y que se pondrá en marcha de la mano de colegios profesionales.

El alcalde no dejó pasar el día sin cargar contra el presidente de la Junta, al que pidió que “se moje ya” sobre el modelo de financiación del Metro y establezca una prioridad de las líneas a intervenir y un cronograma a cinco años, teniendo en cuenta, tras la intervención el jueves de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, que “en cualquier caso se nos ha remitido como poco a 2021”. Espadas, pidió “seriedad y rigor” a la Junta para plantear “un cronograma a cinco años y un compromiso de anualidades presupuestarias”, algo que considera que es “el mínimo de planificación que los sevillanos merecen”.

La cuestión del Metro

Dio muestras de buena voluntad: “Estoy tendiendo la mano con el Metro desde el primer momento, pero creo que casi cuatro meses que lleva en el gobierno es suficiente para que me diga cuál es el modelo de financiación y si se requerirá o no al Ayuntamiento”. Espadas afirma que se puede llevar de manera complementaria la Línea 3 desde Pino Montano al Prado de San Sebastián y la línea 2 relativa a Sevilla Este, desde Andalucía Residencial a Gran Plaza.

Vox, al que Espadas ve como aliado seguro del PP, no difundió ninguna acción electoral en el día de ayer. Una jornada más en silencio.