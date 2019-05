La Federación Andaluza de Fútbol niega un compromiso de inversión con Fernando Boy

El primero de los proyectos que el candidato a la alcaldía de Andalucía por Sí (AxSí), Fernando Boy ha presentado, no ha resultado ser tal y como anunció hace unos días. Boy dijo haber mantenido una reunión con la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) en el que “arrancó un compromiso de inversión para la consecución de un nuevo campo de fútbol de césped artificial”. Sin embargo, ha sido la propia Federación quien ha emitido un comunicado para negarlo.

En el documento, la RFAF desautoriza al candidato de AxSí a que “siga utilizando de forma ventajista y poco ética, sin consentimiento previo y de forma absolutamente inventada, el nombre de esta institución y el de su presidente, Eduardo Herrera, para condicionar una supuesta colaboración a su posible elección como alcalde”.

En el mismo documento explican que el encuentro entre Herrera y Boy sí se celebró pero que este “no se extendió más de cinco minutos” y que “el señor Boy Pecci no presentó ningún proyecto y no hubo compromiso ni acuerdo de ningún tipo con la RFAF”.

Aclara la Federación que Boy preguntó si respaldarían la construcción de una instalación deportiva para Puerto Real, a lo que el Herrera contestó que “por supuesto que sí, como en cualquier otro municipio andaluz, siempre que exista un proyecto serio que sea beneficioso para el deporte y el fútbol de la localidad”.

La RFAF quiere dejar claro en su comunicado que son una organización deportiva sin ánimo de lucro y “sin ninguna afección política, por lo tanto, rechaza de forma tajante y plena cualquier uso partidista que de ella pudiese realizarse. Anuncia, además, que tomará medidas legales contra Boy “si estas manifestaciones volviesen a producirse”.

El andalucista llegó a asegurar que la Federación le había “garantizado el respaldo a su proyecto” y que “si soy alcalde contaré con inversiones para poder hacerlo realidad”.