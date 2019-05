El alcalde y candidato del Partido Popular, Ramón Fernández-Pacheco, se mostró “optimista” de cara a las elecciones municipales del próximo domingo, 26 de mayo, apoyado en las “sensaciones” que ha recogido en la calle durante la campaña electoral “positiva y propositiva” de la que hoy ha hecho balance en la sede electoral, rodeado de todo su equipo de campaña y de la candidatura que le acompaña.

Ramón agradeció la acogida y receptividad que ha encontrado en la calle, en los barrios, en toda la ciudad, en una campaña que ha calificado de “intensa”, hacia un proyecto que ha dado a conocer “en positivo” y que, de principio a fin, ha estado “dedicado plenamente a los almerienses”.

“Nos hemos encontrado con una Almería activa, ilusionada, con ganas de seguir avanzando, de seguir creciendo y, en definitiva, de aprovechar el magnífico momento que está viviendo la ciudad”, insistió Ramón, refiriendo la cita del domingo ante las urnas como “el momento más importante, el momento de saber qué modelo de ciudad, que proyecto al frente del Ayuntamiento quieren los almerienses”.

“Ahora el futuro está en manos de ellos”, expresó el candidato popular, reconociendo que “el resultado del domingo será, sin duda, el correcto y el más justo”, agradeciendo “a los que me van a votar y también a los que no, el compromiso común que nos mueve a todos, que no es otro que construir juntos una Almería mejor”.

Hizo hincapié Ramón en el balance de estos quince días de campaña en que “hemos hablado bien de Almería y no hemos hablado mal de nadie. Nuestro único objetivo se ha centrado en hacer de Almería un sitio mejor, con nuestras propuestas y sin recetario ideológico”.

En este sentido, abogó por una ciudad “en la que la convivencia sea la nota predominante; la calidad de vida de quien vive en esta ciudad, un parámetro que vaya a más; a la que la gente quiera venir a invertir, a pasar sus vacaciones, a divertirse”.