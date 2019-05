"Hay que resolver de una vez por todas la regularización en Chiclana"

La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, el candidato del PP, Andrés Núñez, y la Plataforma de Vivienda del Extrarradio mantuvieron un encuentro en el local 'La Embajada', donde se abordó la problemática de las 15 mil de viviendas sin regularizar de Chiclana, sin agua potable ni alcantarillado. En este sentido, la consejera señaló que es consciente de que se trata de un asunto "que preocupa enormemente a Chiclana. El principal problema. Y lo sabemos en la Junta de Andalucía. Ya han sido numerosas las reuniones que hemos mantenido con la formación popular de esta ciudad que incluso nos ha facilitado mucha información".

Carazo señaló que desde el "Gobierno del cambio de Juanma Moreno se ha analizado la situación de Chiclana minuciosamente, porque afecta a miles de familias y creo que en esta ciudad se da el problema más importante y extenso. Sabemos que es más urgente y necesario resolver de una vez por todas esta situación".

Los gobiernos anteriores socialistas han sido incapaces y no han tenido voluntad política. No han sido valiente y no han cogido el toro por los cuernos. Se han dedicado a parchear y no han sabido aportar una solución definitiva a un problema que viene de largo y que en otras comunidades autónomas han sido capaces de resolver".

Manifestó que el martes que viene se celebra un Consejo de Gobierno de la Junta en el que se instará a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio a impulsar el procedimiento y la solución jurídica definitiva para resolver situaciones como la que ocurre en Chiclana y en otros numerosos municipios de Andalucía. Vamos a dar facilidad sin cortapisas al reconocimiento de los AFO ( Asimilado al régimen de Fuera de Ordenación) y en segundo lugar es fundamental resolver de una vez por todas los asentamientos. Lo vamos a hacer con planes especiales autónomos", aseguró.