La Comunidad de Madrid será la región invitada en The District 2024

El mercado de la inversión vive un momento optimista marcado por la reactivación y por el incremento de las expectativas de compra y venta en comparación con 2023. Uno de los ‘players’ que está facilitando esta dinamización y que ejerce de palanca tractora para que el capital pueda desarrollar su actividad económica son los territorios. En este sentido, y a escala nacional y comunitaria, la región que está captando la atención del Real Estate y se está definiendo como líder es la Comunidad de Madrid. De acuerdo con los últimos informes de CBRE, su capital se encuentra actualmente entre las veinte ciudades del mundo con mayor interés para los inversores, concretamente en la séptima posición. A nivel europeo, las previsiones son incluso mejores subiendo hasta el tercer puesto en la lista de los más atractivos para invertir.

Igualmente, Madrid, junto con Barcelona, ha sido la zona en la que se ha concentrado más volumen de inversión inmobiliaria en España este primer trimestre del año, consiguiendo casi la mitad de las transacciones. Asimismo, la región está actuando como puerta de entrada a Europa de proyectos de distintas partes del mundo, con un fuerte protagonismo de inversiones de Latinoamérica, sobre todo en los activos de hospitality y retail así como de ‘living’. En cifras, el pasado 2023 Madrid logró reunir el mayor número de operaciones inmobiliarias extranjeras en el país, un 31%, de las que gran parte de ellas fueron de family offices e inversores privados de LATAM.

Así, la estabilidad que ofrece el conjunto de la Comunidad y la resiliencia que ha demostrado en los últimos años, deviniendo un sitio seguro para la inversión en tiempos de volatilidad, han inducido a que se haya alzado como referente percibiéndose también como un destino relevante para los fondos y el resto de los agentes de cara al curso 2024-2026. Por este motivo, y para reconocer el impulso en políticas fiscales e infraestructuras que favorecen un ecosistema empresarial sólido, la Comunidad de Madrid es la región invitada en The District 2024, el mayor evento europeo dedicado al capital para el sector inmobiliario, que tendrá lugar del 25 al 27 de septiembre en Barcelona.

Juan Velayos, presidente de The District, apunta que “con este reconocimiento queremos poner en valor el territorio madrileño y los esfuerzos que están haciendo su administración y el ámbito privado para estimularlo y elevarlo. No es un accidente que veamos a la Comunidad de Madrid en los mejores ránquines para la inversión tanto a nivel europeo como global”.

Madrid en The District

La cumbre, que reunirá a más de 12.000 directivos del Real Estate de todo el mundo, dará gran protagonismo a la Comunidad de Madrid y a sus estrategias de atracción de inversiones, así como a los planes inmobiliarios que está llevando a cabo. En este contexto, se incidirá en la colaboración público-privada que está atrayendo capital para impulsar la construcción de miles de viviendas asequibles para jóvenes y familias. Un ejemplo de ello es Madrid Nuevo Norte, la propuesta de regeneración urbana que en 2050 alojará desde hogares públicos a grandes zonas verdes y hasta un centro de negocios, o el Plan Vive, que busca ofrecer soluciones de alquiler accesible a personas de todas las edades.

Bajo el lema “Elevate Your Business. Accelerate Your Deals”, The District 2024 será el epicentro europeo en el que el sector inmobiliario se dará encuentro a fin de cerrar negocios y promover su crecimiento. A tal efecto, más de 300 firmas, entre promotoras, fondos de inversión, banca, servicios, ciudades y territorios se citarán en el evento, en una zona de hospitalities, para presentar toda su oferta de proyectos. En paralelo, más de 400 fondos internacionales se subirán a los escenarios de The District World Summit, el mayor congreso enfocado a todas las fuentes de capital, con el propósito de anticipar las macrotendencias de inversión de 2025 y mostrar los proyectos que están marcando el camino del Real Estate.