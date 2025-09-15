Cajamar, referente financiero en Auténtica Premium Food

Cajamar es un auténtico referente financiero en el evento gastronómico Auténtica Premium Food, que celebra su tercera edición, consolidándose como uno de los principales encuentros profesionales centrado en el producto mediterráneo y alimentación sostenible.

En el marco del evento, el presidente de Landaluz, Clúster Agroalimentario de Andalucía, Álvaro Guillén, y el director territorial de Cajamar en Sevilla, Raúl Ortega, firmaron un acuerdo de colaboración orientado a fortalecer la competitividad de las empresas agroalimentarias andaluzas y promover el desarrollo económico y social de la comunidad. Al acto asistieron también Jesús Vargas, subdirector general de Cajamar; Francisco Manuel Martínez, director comercial y de economía social de Cajamar y Miguel Ángel Jiménez, secretario general de Landaluz.

La alianza incluye el desarrollo conjunto de iniciativas enfocadas en la cooperación, la innovación y el aprendizaje en la industria agroalimentaria. Entre ellas destaca la creación de la Escuela de consejeros, un programa diseñado para potenciar las competencias directivas de personas empresarias y responsables de compañías asociadas a Landaluz; así como la elaboración de un estudio sobre la situación de la industria agroalimentaria andaluza, que será presentado en una publicación editada por Cajamar en colaboración con Landaluz ante empresas, instituciones públicas y entidades representativas del sector.

Además, se prevé la celebración de una jornada de innovación en la sede financiera de Cajamar, donde se analizarán los principales retos y oportunidades del sector agroalimentario andaluz.

Compromiso de la banca cooperativa Cajamar

Durante el evento, los representantes de Cajamar, Ortega y Martínez subrayaron que el compromiso de la banca cooperativa Cajamar con el sector agroalimentario trasciende la financiación o la prestación de servicios, apostando por la investigación, la transferencia de conocimiento y el impulso de modelos productivos locales más eficientes, rentables y sostenibles.

Por su parte, el presidente de Landaluz ha declarado que “estas alianzas son fundamentales para potenciar a nuestra industria”, a lo que añadió que “estamos convencidos que la colaboración con una entidad líder en el ámbito agroalimentario como Cajamar es clave para afrontar con garantías los retos de sostenibilidad, digitalización y crecimiento que demanda el sector”.

Dentro de las actividades previstas durante la segunda jornada de Auténtica, Cajamar y la asociación de fabricantes y distribuidores de productos congelados, Frozen España, sumarán fuerzas bajo el lema ¡Sí al congelado! en el stand 2C324 ubicado en el pabellón 2 a partir de las 13:00, para poner en valor el sector, una categoría que ha ganado terreno en los últimos años por su practicidad, frescura y versatilidad culinaria.

La iniciativa tiene como objetivo, descubrir a los visitantes el Frozen Food Market, el mayor encuentro en el sur de Europa que une al sector del congelado, y dar a conocer los beneficios de este tipo de alimentos resaltando aspectos como la conservación de nutrientes, la seguridad alimentaria y la amplia variedad de opciones que nos ofrece.

Frozen Food Market

Durante el evento, los asistentes registrados previamente, disfrutarán de una degustación gratuita de diversos productos de la mano de varios participantes del Frozen Food Market, siendo la mejor prueba de que los productos congelados no son solo una opción conveniente sino también deliciosa y nutritiva.

Asimismo, se contará con la intervención de dos destacados profesionales de la entidad en las mesas de debate organizadas por Auténtica y que tratarán cuestiones estratégicas para el sector. Hoy lunes 15 de septiembre, de 15:30 a 16:15, Manuel Lainez, director general de la Fundación Cajamar, participará en la mesa “Resiliencia operativa: Prepararse para lo imprevisible”, compartiendo su visión sobre los temas abordados. Por su parte, Francisco Manuel Martínez, director comercial y de economía social de Cajamar, intervendrá en la mesa “De compradores a embajadores de marca: la nueva fidelización”, el martes 16 de septiembre, de 10:50 a 11:30.