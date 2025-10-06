Grupo Tello Alimentación busca nuenos mercados en Anuga 2025, evento que reúne a cerca de 8.000 expositores de 110 países y ocupa una superficie de 290.000 metros cuadrados, constituyendo un marco estratégico para impulsar las líneas de comercio exterior de la compañía y fortalecer su presencia internacional.

Se trata de la feria internacional de alimentación más importante del mundo y se celebra en Colonia del 4 al 8 de octubre.

Este encuentro, que reúne a cerca de 8.000 expositores de 110 países y ocupa una superficie de 290.000 metros cuadrados, constituye un marco estratégico para impulsar las líneas de comercio exterior de la compañía y fortalecer su presencia en los mercados internacionales.

Grupo Tello continúa avanzando en su plan de crecimiento exterior, apoyado en la calidad y versatilidad de su gama de productos. Anuga supone para la compañía una plataforma clave para reforzar su red de contactos comerciales, afianzar alianzas ya existentes y abrir nuevas vías de desarrollo en mercados estratégicos.

En esta edición, la compañía presentará sus últimas novedades en productos de quinta gama, una categoría en pleno crecimiento que apuesta por la comodidad sin renunciar al sabor. Además, la firma aprovechará la feria para presentar el Guanciale, el último lanzamiento de su marca más gourmet, Frial, una auténtica oda a la cocina italiana elaborada con el sello distintivo de Frial Collection, que se ofrecerá en formato pieza y en formato tacos, adaptándose a diferentes usos culinarios.

En palabras de Javier Briones, Export director de Grupo Tello Alimentación: “Anuga es una cita imprescindible para nuestro sector y una magnífica oportunidad para consolidar nuestra presencia en los mercados internacionales. Nos permite estrechar lazos con nuestros socios actuales y al mismo tiempo explorar nuevos horizontes comerciales en un entorno global y altamente competitivo que está pasando, además, por muchas incertidumbres”.

Grupo Tello Alimentación

Fundado en 1968, Grupo Tello Alimentación mantiene un firme propósito “Alimentar de manera responsable y sostenible para mejorar la vida de las personas y el planeta”.

Con sede en Toledo, está formado por las marcas Tello, Frial, Sánchez Montero, Pamplonica, Mina, Valle y Hemosa, bajo las que produce más de 500 referencias de producto.

Resultados

Presente en más de 50 países, cuenta con una plantilla de alrededor de 1.350 trabajadores, y superó los 402 millones de euros de facturación en el pasado ejercicio.