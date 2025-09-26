La industria inmobiliaria europea y el capital se citan en The District 2025 a partir del próximo martes

The District 2025 abrirá sus puertas el próximo martes 30 de septiembre en Barcelona, consolidándose como el epicentro inmobiliario del sur de Europa. Durante tres jornadas, el evento reunirá a más de 14.000 directivos y a más de 450 expertos internacionales, los cuales avanzarán las macrotendencias que se verán en el mercado en los siguientes 12-14 meses e identificarán nuevas oportunidades de negocio.

El tema que copará gran parte de la agenda del encuentro será la vivienda. Al respecto, líderes del Banco de Europeo de Inversiones, de la Federación de Promotores Inmobiliarios de Francia, del Banco Nacional de Hungría o del Gobierno del Reino Unido, abordarán cómo se está tratando de ampliar el parque residencial asequible en Europa. A su vez, firmas del sector como Alas, 011H, Ktesios, Avintia, BPD Europe o Genivs expondrán sus proyectos con los que se busca garantizar una accesibilidad a un hogar a largo plazo.

Otro de los ejes centrales de The District 2025 será el mercado de capitales. Al respecto, conocidos nombres como Edmund Eggins, Director y Responsable de Iberia de Ardian Real Estate; Alberto Nin, Director General de Brookfield Real Estate para el sur de Europa; Frédéric Jariel, Co-Director de Real Estate en Tikehau; o Joaquín Castellví, Cofundador y Responsable de Adquisiciones en Europa de Stoneweg, pondrán en común las estrategias y los territorios hacia donde se está fijando la inversión.

Paralelamente, el encuentro contará con las voces de los financiadores tradicionales, como CaixaBank, Santander, Banco Sabadell o Münchener Hypothekenbank; y alternativos, como Fiduciam, Izilend, Stronghold o Frux. Todos ellos debatirán su papel en el contexto actual.

Italia también será protagonista de The District 2025, en ser el país invitado de esta edición. Davide Albertini Petroni, Presidente de Cofindustria Assoimmobiliare, la asociación empresarial italiana líder del sector; Giuseppe Amitrano, Fundador y CEO de Dils; Maria Terzini, Principal en TPG Europe; Massimiliano Pulice, Presidente de RICS Italia; o Valeria Falcone, CEO de Colliers Italia, serán algunos de los ejecutivos que compartirán las oportunidades inmobiliarias del territorio. Por su parte, los concejales de urbanismo de Roma y Nápoles, Maurizio Veloccia y Laura Lieto, indagarán en la transformación de ambas ciudades, que están captando capital en activos residenciales, hoteleros y logística.

De hecho, la logística y las infraestructuras industriales, junto con las oficinas, los centros de datos, el hospitality, retail, living y los activos emergentes serán estudiados durante la cuarta edición de The District, haciendo hincapié en su momentum y sus proyecciones.

