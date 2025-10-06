Le Creuset debuta en España con la visita de más de 9.000 personas a su factory

Le Creuset ha debutado en España con la visita de más de 9.000 personas a su factory. La marca consigue que mezclar y combinar tonos vibrantes y neutros, así como acabados duraderos en distintos materiales.

Más de 9.000 personas han pasado este fin de semana por 'Factory to Table', la gran venta con descuentos que Le Creuset, marca francesa de utensilios de cocina premium, ha organizado por primera vez en España. Ante el éxito de la convocatoria, la marca ha decidido lanzar la venta con precios especiales en su página web, del 7 al 13 de octubre.

De este modo, los seguidores de la marca podrán seguir disfrutando de descuentos de hasta el 40 % de manera online y acceder a parte del stock agotado –o similar– durante ‘Factory to Table’ Madrid, que entre el viernes y el sábado quedó sin existencias de las tradicionales coccottes y de todos los productos de hierro fundido, acero inoxidable y antiadherentes.

Entre el 3 y el 5 de octubre, la estación madrileña de Chamartín ha sido testigo de las largas colas que los amantes de la cocina han realizado para disfrutar de oportunidades exclusivas y a precios especiales en la compra del menaje más icónico de Le Creuset. Durante el evento, alrededor de 9.000 asistentes han podido descubrir una cuidada selección de piezas y colores clásicos.

‘Factory to Table’ ya se ha consolidado como una venta de referencia en países como Reino Unido, Francia y Estados Unidos, y este año ha llegado a España coincidiendo con el centenario de Le Creuset.

Diseño

Con raíces en la artesanía francesa, Le Creuset combina arte y ciencia "para crear productos excepcionales que amplían los límites de la excelencia culinaria. Desde 1925, sus clásicas ollas de hierro colado esmaltado con colores vivos son insignia de la modernidad y la elegancia, y siguen haciendo las delicias de los amantes de los fogones", explican desde la compañía.

Durante todo un siglo, el diseño de los productos se ha centrado en "la belleza, la durabilidad y los resultados" culinarios superiores, ofreciendo la gama más amplia de colores en utensilios de cocina. Esta gama se ha extendido también al acero esmaltado, la cerámica, los molinillos y las espátulas de silicona.

Sencillo y creativo

Con más de 60 colores disponibles en hierro colado esmaltado en todo el mundo y casi 100 colores en cerámica, la marca consigue que mezclar y combinar tonos vibrantes y neutros, así como acabados duraderos en distintos materiales, "sea algo sencillo y creativo".