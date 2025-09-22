The District 2025 será el epicentro inmobiliario del sur de Europa con líderes de Italia, Francia, Portugal o Grecia

The District 2025 se prepara para consolidarse como el evento inmobiliario de referencia en el sur de Europa donde la industria y el capital se encuentran para descubrir nuevas oportunidades de negocio. La cumbre reunirá en Barcelona, del 30 de septiembre al 2 de octubre, a más de 14.000 directivos que explorarán las opciones que se levantan en el Real Estate actualmente en distintas ciudades, regiones y países del continente.

En este sentido, expertos de la talla de Frédéric Jariel, Codirector de Real Estate en Tikehau; Francesc Noguera, CEO de Alterna Inversiones y Valoraciones; y Álex Pazos, Director de Capital Markets Barcelona en CBRE Spain, analizarán las tendencias transfronterizas del capital y a qué territorios se dirigen los inversores según la clase de activo.

Uno de los territorios que tendrá especial protagonismo en The District 2025 es Italia, país invitado de esta edición. La nación transalpina se ha posicionado en los últimos años como una región interesante por su parque inmobiliario infravalorado, la fuerte llegada de turistas, los incentivos públicos y la alta demanda en activos como centros de datos o logístico. Por ello, en el encuentro, Davide Albertini Petroni, Presidente de Cofindustria Assoimmobiliare, la asociación empresarial italiana líder del sector; Giuseppe Amitrano, Fundador y CEO de Dils Group; Maria Terzini, Principal en TPG Europe; o Massimiliano Pulice, Presidente de RICS Italia, indagarán en la evolución de la industria a lo largo del país considerando las principales ciudades y los destinos emergentes.

A su vez, Valeria Falcone, CEO de Colliers Italia, contrastará las conexiones de la península itálica con España, que comparten una misma estrategia basada en la resiliencia ambiental y la innovación en lo construido.

Precisamente, la innovación es el factor determinante que ha influido en la transformación urbana de Nápoles. Su Teniente de Alcalde y Concejala de Urbanismo, Laura Lieto, acudirá a The District 2025 para revelar cómo la ciudad está viviendo este proceso reforzando el tejido empresarial local y logrando oportunidades para sectores como la logística, la vivienda y la hostelería. Paralelamente, Maurizio Veloccia, Concejal de Urbanismo de Roma, junto con Giovanni Maria Benucci, CEO de Fabrica SGR, compañía de referencia sobre gestión de activos en Italia, explicarán la renovación que está experimentado la ciudad a raíz de la celebración del Jubileo, a partir del que se han mejorado las infraestructuras y promovido una regeneración metropolitana a gran escala. Más allá de las fronteras italianas, Rotterdam también presentará la renovación de su puerto, que se ha convertido en un polo de desarrollo de uso mixto.

A nivel nacional, The District 2025 recibirá al Ayuntamiento de Madrid y Barcelona, así como a la Comunidad de Madrid, quienes darán a conocer las tendencias de inversión que están registrando en sus respectivos territorios.

La vivienda asequible en el centro del debate europeo

La vivienda se erige como uno de los grandes desafíos europeos, por lo que ocupará un espacio central en la agenda de la cumbre. Para analizar cómo se están impulsando hogares asequibles a escala comunitaria Paola Delmonte, Presidente de Tavolo Student Housing en Confindustria Assoimmobiliare; Elena Campelo, Directora de la División de Desarrollo Urbano del Banco Europeo de Inversión; y Frank Hovorka, Director Técnico y de Innovación en la Fédération des Promoteurs Immobiliers de France, pondrán en común los recientes programas de vivienda de la UE y cómo a partir de la regulación se está remodelando la asequibilidad.

Asimismo, Adam Banai, Director Ejecutivo y Economista Jefe en el Banco Nacional de Hungría; Duarte Mairos, Director de la Associação Portuguesa De Promotores E Investidores Imobiliários, y representantes del Ministerio de Vivienda del Gobierno del Reino Unido y Grecia, entre otros, profundizarán en los modelos que están desarrollando diferentes administraciones y asociaciones nacionales para conseguir un mercado habitacional más asequible en Europa.

Mercados exteriores

En horizontes exteriores, The District 2025 estudiará la zona MENA, con una especial atención en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Marruecos. Ali Al Shamsi, Presidente de Sahab Datacenters, o Iseeb Rehman, CEO de Sherwoods International Property, entre otros, serán los encargados de poner en común los factores que están impulsando este mercado y de anticipar los posibles riesgos que pueden surgir hoy en día.

Por otra parte, se llevará a debate las posibilidades que proporciona Latinoamérica para los segmentos de la logística, vivienda e infraestructuras en un momento caracterizado por la bajada de los tipos, la confianza de los inversores y la necesidad de ampliar su oferta residencial. Guillermo Salomón, Fundador de Multiplica Real Estate; Jesús Ramón Orozco de la Fuente, Director de América Latina Norte de la consultoría Tinsa México; o Federico Nahuel, Secretario General y Director de Comunicación y Asuntos Públicos de Built Europe, entre otros, expondrán sus perspectivas a la vez que explorarán los desafíos comunes que se alzan en el entorno LATAM y europeo.

