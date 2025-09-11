Visa se apoya en Indra para los pagos en el sector de movilidad a través de Nuek, compañía tecnológica especializada en infraestructura de pagos de Minsait (Indra Group). Gracias a esta colaboración, Nuek se incorpora como partner certificado y emisor al programa Visa Ready for Fleet. Esto le permitirá ofrecer a los operadores de estaciones de servicio y empresas de movilidad la posibilidad de lanzar programas de tarjetas Visa Fleet 2.0 de forma ágil y escalable. Visa Ready for Fleet combina el acceso a la red global de Visa con herramientas avanzadas de control del gasto, analítica y optimización operativa.

La compañía líder mundial en pagos digitales ha anunciado este acuerdo estratégico para acelerar la innovación en los pagos del sector de movilidad y flotas.

El acuerdo responde a la creciente necesidad de digitalización, flexibilidad y eficiencia por parte de los operadores de flotas y minoristas de carburantes. En este sentido, Visa Ready for Fleet reúne a los partners clave necesarios para poner en marcha un programa completo de gestión de flotas: emisores, procesadores, herramientas de control de gastos, soluciones de sostenibilidad y la tecnología de pago Visa Fleet 2.0, entre otros.

Dentro de este ecosistema, Visa aporta la tecnología de pago y su red global, mientras que Nuek contribuye con las capacidades de emisión de tarjetas y la integración tecnológica, lo que permite a los clientes implementar soluciones completas y personalizadas que se ajusten a sus necesidades.

“Estamos muy ilusionados de dar la bienvenida a Nuek al programa Visa Ready for Fleet,” afirma Eduardo Prieto, director general de Visa en España. “Su experiencia en soluciones de pago innovadoras, junto con la red global de Visa y nuestras avanzadas capacidades de datos, ofrece una base sólida para desarrollar soluciones modernas y escalables que pueden aportar un gran valor no solo a las empresas con flotas, sino también a sectores clave como el energético, el petrolero y el leasing”, añade.

“Con esta alianza”, explica Enrique Álvarez, Chief Growth Officer en Nuek “no solo acompañamos a Visa en la modernización de los pagos para flotas, sino que aportamos un diferencial único: la combinación de nuestra capacidad emisora propia con una plataforma integral de pagos que unifica emisión y adquirencia en un mismo entorno. En Europa ya hemos transformado la gestión de pagos en sectores de alta complejidad. En el sector de hidrocarburos y energía ya operamos con actores clave y contamos con una presencia consolidada que avala nuestra capacidad de ejecución. Esto nos permite llevar ahora al mercado europeo una propuesta robusta y escalable que conecta control de gasto, emisión instantánea de tarjetas y analítica avanzada. Además, nos posiciona como el socio tecnológico capaz de simplificar lo complejo y acelerar la digitalización en la movilidad”.

Beneficios para operadores y conductores

Según datos de Visa, el 80 % de los operadores de flotas utilizan múltiples herramientas para gestionar los pagos de movilidad. Visa Ready for Fleet permite:

Unificación de todos los pagos relacionados con la movilidad en un solo medio de pago.

Acceso a información enriquecida para mejorar la analítica y la toma de decisiones.

Reducción del riesgo de uso indebido gracias a una tecnología de control avanzada.

Por su parte, los conductores, que actualmente utilizan hasta cinco métodos de pago distintos —incluyendo sus tarjetas personales—, se beneficiarán de:

Una única solución para todos los gastos en ruta: combustible, mantenimiento, peajes, etc.

Emisión instantánea de tarjetas para emergencias o necesidades puntuales.

Eliminación de justificantes manuales de gasto, gracias a la digitalización de todo el proceso.

Transformar la experiencia de pago

Para Nuek, esta alianza con Visa representa un paso estratégico en su propósito de transformar la experiencia de pagos en sectores clave como la movilidad. Al integrarse al programa Visa Ready for Fleet, Nuek no solo aporta su capacidad emisora, sino también una plataforma tecnológica robusta que simplifica la gestión de pagos para flotas, integrando control de gasto automatizado, emisión instantánea de tarjetas físicas y virtuales, y analítica avanzada.

Con una sólida trayectoria en América Latina y un enfoque centrado en la integración entre lo físico y lo digital, Nuek contribuye a un ecosistema de movilidad más eficiente, inclusivo y escalable, llevando al mercado europeo una propuesta probada que conecta tecnología, cercanía y eficiencia operativa.