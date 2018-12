Seguros especializados frente a los ataques digitales

Para empresas clientes medianas y grandes (cuya facturación supera los cinco millones de euros), el CiberSeguro de BBVA (con BBVA Broker como mediador y AIG como aseguradora), cubre siniestros por hechos derivados de un incidente informático, aportando una serie de servicios especializados (informáticos, legales…) y, por otro lado, proporciona una protección financiera para cubrir las consecuencias económicas y reputacionales que se derivan de un incidente de este tipo. “El seguro no sustituye a los informáticos de la empresa, si no que les complementa. Por ejemplo, el servicio de primera respuesta es un servicio especializado a disposición de los informáticos para prestarle apoyo para resolver de forma más rápida cualquier incidente”, explica el banco.

Los ataques más temidos por los expertos en ciberseguridad

-Configuraciones erróneas de seguridad en equipos, falta de medidas de tipo técnico u organizativo que ayuden a mitigar el riesgo.

-Ciberterrorismo y cibercrimen organizado.

-Ataques a los sistemas de acceso y autenticación, lo que supone un problema grave de seguridad, en especial, a nivel corporativo.

-Fuga de datos, entendida como “la liberación deliberada o involuntaria de información confidencial o sensible, a un medio o a personas que no deberían conocerla”. (Incibe).

-Malware en general, y ransomware en particular (tipo WannaCry). Son softwares maliciosos cuya finalidad principal consiste en dañar los equipos o robar información. Estos podrían haber superado ya al de las aplicaciones legítimas.

-Ingeniería social, una práctica en plena expansión que consiste en obtener información mediante el engaño o la manipulación de usuarios. (Ejem. ‘Phishing’)

-Proliferación de IoT (Internet de las cosas) que hace que muchos más objetos puedan conectarse a la red de forma no segura.

-Botnet, red de dispositivos infectados y controlados por ciberdelincuencia organizada, usada para realizar ataques masivos.

-Ataques que comprometan la disponibilidad de los servicios de las empresas (DDoS).

Fuente: Centro para la Ciberseguridad y Educación (ISC)²