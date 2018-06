La app de BBVA es la mejor de todos los bancos de Europa

La app de BBVA es la mejor aplicación de banca de Europa. Así lo ha decidido Forrester Research por segundo año consecutivo tras analizar herramientas de banca móvil de 12 de las principales entidades financieras del continente. Con una puntuación de 87/100, la consultora destaca el "equilibrio perfecto entre funcionalidades exhaustivas y una excelente experiencia de usuario". BBVA ya obtuvo el año pasado la máxima puntuación en un estudio similar, European Mobile Banking Benchmark, de la misma consultora.

En la edición de este año, la app de BBVA en España ha obtenido la máxima puntuación (100/100) en tres áreas vinculadas a las funcionalidades, lo que confirma la gran capacidad del banco para desarrollar con rapidez soluciones que permitan a los clientes gestionar sus finanzas de manera independiente. Se trata de las funcionalidades DIY (Do It Yourself), servicios con asistencia ya sea presencial o remota y Marketing y Ventas.

BBVA revalida este título con avances como la incorporación del 92% de los productos y servicios disponibles para contratación desde la web o la app.

Otro paso cualitativo del último año ha sido el desarrollo de soluciones que acompañan y asesoran a los clientes en los momentos más importantes de su vida, como BBVA Baby Planner, BBVA Bconomy, Invest o la evolución de BBVA Valora View.

"Estas herramientas han sido posible gracias al uso del Big Data y a la inteligencia artificial, de modo han permitido a BBVA anticiparse y acompañar a los clientes en la gestión de su día a día y en la toma de decisiones importantes en sus momentos vitales", asegura Manuel Crespo, director de Tecnología de Banca Digital y Canales de BBVA España.

BBVA cuenta con Bconomy para conocer la salud financiera; Movimientos Previstos, que anticipa dos meses los movimientos de los clientes; BBVA Valora, para la búsqueda de una vivienda o BBVABaby Planner, que ayuda a las familias a cuantificar el impacto económico que puede tener la llegada de un bebé.

Recientemente, además, BBVA ha modificado la navegación de la app, para hacer que la operativa y los procesos sean más rápidos, logrando con ello un aumento del número de interacciones diarias y mayores ventas digitales. Según informa el banco, a día de hoy, suman 50 millones de inicios de sesión al mes en el móvil. Y no solo eso, sino que los canales digitales afianzan la fidelidad de los clientes, ya que las bajas de los activos digitalmente suponen un 24% menos que los no activos.

Para Forrester, las entidades líderes como BBVA priorizan y potencian las iniciativas móviles y centran sus esfuerzos en las necesidades de los clientes. El informe confirma que las apps de banca móvil se han convertido en el medio preferido de millones de europeos para gestionar sus finanzas, lo que ha llevado a las entidades a reforzar sus productos y servicios disponibles en formato autoservicio. De hecho, según el estudio, la banca móvil "influye cada vez más en la satisfacción del cliente y esta repercute en la fidelidad de los clientes y el aumento de los ingresos".

En julio, Forrester dará a conocer la que considera la mejor app de banca móvil del mundo, un título que el año pasado obtuvo BBVA.

Los hitos de la mejor banca digital