"Ferreras es otra reina de las mañanas"

Vinculada a la radio desde sus inicios, Ana Rosa Quintana (Madrid, 1956) dio un vuelco a su trayectoria al fichar por Telecinco en 1994 para presentar Veredicto. A los tres años se va a Antena 3 para llevar las riendas de varios programas (Extra Rosa y Sabor a ti). Volvió en 2005 a la cadena amiga para conducir el matinal El programa de Ana Rosa. También edita su propia revista desde 2001. Ganó el Ondas en 2011 a la mejor presentadora. Tiene un hijo con Alfonso Rojo y mellizos con el sevillano Juan Muñoz.

-Es del 56. En teoría se jubila en breve... o no. ¿Cuánta cuerda le queda?

-Usted qué cree.

-En cinco o diez años.

-Tampoco tanto. Mientras que la gente quiera, el programa vaya bien -es la mejor temporada en 14 años- y yo esté a gusto, seguiré. El día que la gente, Vasile o yo me canse, lo dejaré.

-¿Es la Benjamin Button de la tele patria?

-Ya quisiera. La edad se nota, ¿eh? Pero soy una persona con bastante energía.

-Una curiosidad: ¿cuántos pares de gafas usa?

-En el bolso dos y en la tele alrededor de 12. Voy cambiando, como con la ropa.

-Líder de audiencia. ¿Cuántas pesadillas ha padecido con el maldito share?

-Gracias a Dios, el share ha sido muy bondadoso conmigo. Desde que empezamos hace 16 años, ya casi 17, hemos ganado todas las semanas, todos los meses y todos los años. No me ha quitado el sueño nunca.

-Usted y Susanna Griso son las reinas de las mañanas. ¿Se sentirá ofendido Ferreras por este matriarcado televisivo?

-Él también es la reina de las mañanas.

-¿Reina?

-Claro, aquí todas reinas.

-¿Tendría más audiencia una entrevista con Pedro Sánchez o con Kiko Rivera?

-Depende de si hay algo importante, un proyecto, una controversia, una noticia... Sólo hay un personaje que siempre funciona bien: Ayuso. Depende de lo que tenga que contar cada uno.

-De su Extra Rosa al Sálvame se observa una vulgarización terrible de la información del corazón. ¿Verdadero o falso?

-Son distintos formatos, no tienen nada que ver. De Extra Rosa hace casi 20 años y el mundo del corazón ha evolucionado. Los grandes personajes de antes ya no existen o no quieren salir.

-Si me quedara en paro, ¿podría llamarla para pelearle el puesto de presentador a Joaquín Prat?

-Joaquín es mi Joaquín. Ya sabe que soy muy fiel a mis equipos. Es raro que se vaya alguien de aquí, los que trabajan con nosotros están muy a gusto. Además, Joaquín es mi amigo.

-¿Se siente más realizada como periodista con la exclusiva que dio de los mensajes de Puigdemont y Comín o con una noticia de Enrique Ponce y Ana Soria?

-De los temas más gordos que hemos sacado fueron los mensajes de Puigdemont y ahora se confirma lo que siempre dijimos, que la república no existió nunca.

"Con Rajoy se quejaban por sacar desahucios o Gürtel; los periodistas independientes controlamos al Gobierno"

-Los señalamientos de Pablo Iglesias a periodistas como usted, ¿han sido uno de los peores legados de su paso por la política?

-Creo que se equivocó, no sé si lo habrá reflexionado o no. A la gente no se la señala, ni a periodistas ni a nadie, porque luego puede haber problemas y no te puedes quedar con esa carga.

-Está sin trabajo. ¿Se plantea volver a ficharlo la próxima temporada y pelillos a la mar?

-No creo que esté en paro. Es un hombre inquieto y estará haciendo o preparando algo para el futuro, seguro.

-Sus detractores la acusan de haberse derechizado. ¿Algo que alegar?

-Quien gobierna es Pedro Sánchez y cuando estaba Rajoy se enfadaban mucho conmigo, sobre todo cuando hicimos campañas contra los desahucios o hablábamos de Gürtel. Los periodistas independientes estamos para controlar al Gobierno.

-En la era de las plataformas bajo demanda, ¿nota que la audiencia de la televisión tradicional va envejeciendo?

-Qué va. Son públicos distintos y no es un problema de edades. Mire las audiencias de Mujeres, hombres y viceversa, aunque ya no está, Supervivientes o Gran Hermano. El futuro de la tele está en los programas en directo, que la gente esté informada al minuto, y en los grandes espectáculos.

-¿Si no pregunto por Rocío Flores, por la Campos o por Villarejo me quitan el carné de periodista?

-Pregunte.

-No era nada específico, sino temas candentes.

-No sé qué temas candentes son. En el programa no he tratado ni el asunto de Rocío Carrasco. Rocío Flores es una colaboradora contratada mucho antes de saber lo que iba a ocurrir o que se iba a hacer el programa de Rocío Carrasco.

-¿Copió la fórmula de la Campos de contratar a hijas de famosos?

-No, he contratado a Isa Pantoja y a Rocío Flores porque fueron a Supervivientes y vivieron la experiencia.

-Luis García Berlanga, un erotómano notorio, estaba en el jurado que la nombró mujer mejor calzada de España. ¿Es el premio del que está más orgullosa?

-A Luis lo adoraba y él a mí también. A él le encantaban mis zapatos. Siempre que nos veíamos tenía que llevar taconazos. Era de ese tipo de hombres al que le encantaban los zapatos.

-Una de mis hermanas va a ser madre primeriza en diciembre con 45 años...

-Una niña.

-No lo sabe aún.

-No, ella es una niña con 45 tacos. Una edad estupenda.

-¿Qué consejo le da alguien que tuvo mellizos pasada esa edad?

-Ninguno. Sólo que se relaje y lo disfrute. Fui madre a los 30 y a los 40 y muchos, dos experiencias maravillosas.

-Veranea en Sotogrande. No elegiría este destino por la diversión, ¿no?

-No, por la tranquilidad. Es muy familiar. Tengo la casa desde hace 30 años y lo elegimos por mi hijo mayor y después también por los pequeños. Se puede hacer deporte, hay buen ambiente de amigos y eso está muy bien para los niños.

-Su productora se llama Unicorn Content. ¿No tuvieron un buen día al decidir el nombre?

-El nombre es precioso. Sabe que a las empresas más importantes del mundo las llaman unicornios, ¿no? Facturan más de 1.000 millones de dólares.

-Ni bendita idea.

-Son empresas de éxito. Mírese eso bien, que aquí no ha hecho los deberes.

-Perdón, lo decía por el nombre, me parece ñoño.

-Pero qué ñoño, si en las empresas más grandes del mundo, Amazon y demás, está detrás unicornio.